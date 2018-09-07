Парки проверят на сохранность границ

До конца года все парки в муниципалитетах региона проверят на сохранность границ. Такое поручение губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал в ходе прошедшего в Краснодаре планерного совещания, участие в котором приняли заместители главы региона, руководители министерств и ведомств края, главы муниципальных образований по видеоселекторной связи.

Одним из рассматриваемых вопросов стало благоустройство парков и скверов на территории Кубани. По мнению главы региона, необходимо в первую очередь не допускать строительства незаконных заведений общепита и торговли на территории зон отдыха.

— Нам нужны комфортные зеленые города и районы. Парк — это место, где отдыхают с детьми, гуляют, занимаются спортом. Зоны отдыха не должны обрастать торговыми точками и ресторанами,— подчеркнул губернатор.

Так, в Краснодаре, на прилегающем к парку «Солнечный остров» участке площадью 200 га, планировалось построить гольф-клуб. Сегодня этот участок вернули в муниципальную собственность, однако, по словам Вениамина Кондратьева, на особо охраняемой природной территории до сих пор есть частные строения, и сегодня необходимо проверить законность их размещения.

— Когда парк создавался, он был государственным. Поднимите архивные документы. Надо восстановить справедливость. Это территория, которая принадлежит жителям города,— отметил Вениамин Кондратьев.

На совещании также обсудили благоустройство парка имени Тельмана в Крымске. Как доложил глава муниципалитета Сергей Лесь, с 2015 года территория поставлена на кадастровый учет, сейчас идет реконструкция парка в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. На совещании было уделено внимание незаконному строительству на территории парка имени М. В. Фрунзе в Новороссийске. По словам мэра города Игоря Дяченко, землю вернули в собственность через суды, сейчас любое строительство там запрещено.

— Очень важно, чтобы границы территорий имели правовой статус, чтобы там был правовой режим и правовые последствия. В том числе необходим системный контроль со стороны региона,— резюмировал губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил до конца текущего года Департаменту архитектуры совместно с главами муниципальных образований проверить все основные парки в муниципалитетах на законность нахождения там торговых и иных точек, а также сохранность границ и зеленых насаждений.