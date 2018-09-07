Обозначены приоритеты законотворчества

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края возобновили работу после ежегодного летнего перерыва между пленарными заседаниями.

В начале этой недели они собрались на первое в новом парламентском сезоне планерное совещание. Провел его председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

На совещании парламентарии отчитались о работе, проведенной в летний период в своих избирательных округах, обсудили дальнейшие планы в законотворческой и контрольной деятельности. По словам руководителя кубанского парламента Юрия Бурлачко, приоритетными темами будут законодательное обеспечение реализации поручений президента РФ Владимира Путина, данных в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию, и обращения по вопросу изменений в пенсионной системе, контроль за ходом исполнения региональных целевых программ, формирование повестки и организация очередной конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, вопросы подготовки к отопительному сезону, проблемы утилизации ТБО и ряд других.

— Все региональные льготы, которые сейчас есть у женщин 55 и мужчин 60 лет, необходимо сохранить. Это и льготы на проезд, и льготы в ЖКХ, и иные льготы. Важнейшей задачей сейчас будет подготовка пакета документов, изменений, которые необходимо будет принять на сентябрьской сессии. Изменить надо шесть краевых законов,— сказал Юрий Бурлачко.

В этой связи спикер дал поручение комитетам тщательно проверить все региональные законы и постановления, которые прямо или косвенно касаются реализации данного поручения президента РФ, и подготовить необходимые коррективы. Первое после парламентских каникул пленарное заседание ЗСК намечено на 26 сентября.