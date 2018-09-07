В Краснодаре состоялась рабочая встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и председателя наблюдательного совета концерна ООО «Штиль Зюдвест» Ханса Петера Штиля.

Как отметил глава региона, всего за четыре года работы в крае компания зарекомендовала себя как надежный инвестор и партнер.

— Инструменты, которые вы производите, пользуются большим спросом как среди жителей региона, так и всей страны. Благодаря своей надежности техника зарекомендовала себя с хорошей стороны на кубанском рынке,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По словам Ханса Петера Штиля, в компании уверены, что инвестиции, вложенные в новый логистический центр, полностью окупятся.

— Мы уже зарезервировали 1,2 га участков земли на территории края. Кубань — выгодный регион для дальнейших инвестиций. Компания планирует расширяться и открыть не только логистический центр, но и производство моторных инструментов для сельского и лесного хозяйства,— сказал председатель наблюдательного совета концерна.

Губернатор края подчеркнул, что со своей стороны регион готов оказывать всестороннюю поддержку, в том числе по предоставлению налоговых льгот и различных преференций.

— Это те точки роста, к которым мы сегодня стремимся. Мы заинтересованы в успешных партнерах, которые позволят быстро и результативно набрать темп в развитии промышленности. И, конечно, мы относим вас к их числу,— резюмировал Вениамин Кондратьев.