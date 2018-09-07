Усилить профилактические меры

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка провел совещание, на котором обсудил с руководителями курируемых структурных подразделений эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней, которая в России остается напряженной.

Очаги вируса выявлены в том числе в Южном федеральном округе. Особое внимание Андрей Коробка поручил уделить разъяснительной работе с владельцами личных подсобных хозяйств.

— В случае каких-либо подозрений на вирус руководители хозяйств должны знать, куда обращаться, и делать это оперативно,— подчеркнул вице-губернатор.

В рамках исполнения поручения руководитель Департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос распорядился усилить работу мобильных групп, контролирующих перевозку животных, сырья и продукции животного происхождения. В случае необходимости — ввести круглосуточный график дежурств. Также поручено обеспечить бесперебойное функционирование круглосуточных контрольных постов на автодорогах, ведущих к внешним границам края с дежурством ветспециалистов, и продолжить контроль за соблюдением владельцами животных правил по убою, переработке, хранению продукции, а также реализации режимов биологической защиты.

Руководителям свиноводческих предприятий края рекомендовано провести мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС на территории своих хозяйств, организовать ежедневный клинический осмотр поголовья свиней и строгое соблюдение режимов приготовления кормов.

По словам Романа Кривоноса, с начала года на территории Краснодарского края проведены исследования более 55 тысяч проб биологического материала, досмотрено более 95 тысяч единиц автотранспорта, не допущено к перемещению порядка 14 тысяч голов сельскохозяйственных животных и птиц. Работа в данном направлении будет продолжена в усиленном режиме.