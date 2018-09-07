Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский провел совещание, на котором обсудили предстоящее обновление трамвайного парка в краевой столице.

— Трамвайное сообщение для столицы Кубани является главным видом общественного транспорта,— подчеркнул заместитель главы региона. — Так, ежегодно его услугами пользуется 75 миллионов жителей и гостей города.

Вместе с тем на сегодняшний день истек срок эксплуатации шестидесяти процентов трамвайных вагонов — это порядка 156 единиц. Они устарели и недоступны для перевозки маломобильных групп населения, в них отсутствуют кондиционеры, и в целом вагоны соответствуют не всем современным требованиям.

Вице-губернатор уточнил: из краевого бюджета будут выделены средства на обновление трамвайного парка, что позволит повысить комфорт и обеспечить безопасность перевозки пассажиров.

— Нам необходимо обсудить производственные возможности заводов трамвайных вагонов, обозначить конкурентные преимущества производимой техники, определить возможность приобретения трамваев посредством финансовых услуг в лизинг,— подчеркнул Анатолий Вороновский.

По итогам совещания было принято решение разработать договор о намерениях, провести конкурс между производителями, после чего подписать документ о начале сотрудничества между заводом и краем.

Как отметили участники совещания, результаты этой работы жители Краснодара смогут оценить уже в 2019 году.