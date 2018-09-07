Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел встречу с Генеральным консулом Республики Кипр в Краснодаре Илиасом Маврокефалосом.

Заместитель главы региона отметил, что отношения Кубани и Кипра развиваются хорошими темпами.

— Установлены побратимские отношения между Геленджиком и Айия-Напой. В течение нескольких последних лет мы обменялись визитами официальных делегаций. Товарооборот между Республикой Кипр и Краснодарским краем пока небольшой — порядка 50 млн долларов, однако эта цифра растет,— подчеркнул вице-губернатор.

Плодотворные отношения между регионом и республикой сложились и в сфере образования. Василий Швец выразил уверенность в том, что есть большой потенциал для развития партнерских отношений в культуре, медицине, курортной отрасли.

По словам Генерального консула Республики Кипр в Краснодаре Илиаса Маврокефалоса, Краснодарский край неслучайно выбран местом для организации дипломатической миссии.

— Когда мы знакомились с территориями ЮФО, выбирали из нескольких регионов. Но именно здесь почувствовали особенно теплое отношение к нашей диаспоре,— сказал Илиас Маврокефалос.

Заместитель главы региона пригласил генерального консула поучаствовать в Кубанской ярмарке, которая состоится в Краснодаре с 4 по 7 октября. Илиас Маврокефалос пообещал пригласить представителей бизнеса и сельского хозяйства Кипра на мероприятие.