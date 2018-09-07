Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко и первый заместитель прокурора края Владислав Малкин провели заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства.

Андрей Алексеенко подчеркнул, что решение проблем обманутых дольщиков находится на личном контроле главы региона.

— По многим долгостроям уже найдены решения. На объекты заходят новые инвесторы, приходим к соглашениям в вопросах подключения к инженерным сетям и коммуникациям. Большую поддержку оказывает краевая прокуратура,— отметил первый вице-губернатор.

Владислав Малкин напомнил, что с ноября прошлого года в регионе введен в эксплуатацию 121 объект, до конца года таких домов должно быть как минимум на 47 больше.

— Из них уже четырнадцать введены в эксплуатацию. Но на ряд объектов местным властям стоит обратить особое внимание,— сказал первый заместитель прокурора края.

На рассмотрение комиссии было вынесено несколько долгостроев: ООО «Сочи-Абсолют», ООО «Наш Дом — Сочи», ООО «Садко-Инвест». В частности, поднимался вопрос реструктуризации задолженности «Наш Дом — Сочи» перед энергетической компанией. Андрей Алексеенко поручил Министерству ТЭК и ЖКХ региона подключиться к решению этого вопроса.

Кроме того, обсудили ситуации, которые сложились на долгостроях ООО «Юг-ГарантСтрой», ООО «СтройМеталлИнвест», ООО «СтройИнвест-Кубань», ООО «Девелопмент Эксперт» в Краснодаре.

О мерах и возможных способах решения проблем, связанных с самовольным строительством в крае, выступил заместитель руководителя Департамента по надзору в строительной сфере региона Павел Кошкин. По его словам, схемы возможных действий и методические материалы были разосланы в муниципалитеты. Главам предложено на местах выносить проблемные вопросы на рассмотрение.

— Прошу ответственно отнесись к поставленным задачам. Без активной работы муниципалитетов и органов исполнительной власти мы их не решим, здесь у каждого персональная ответственность,— резюмировал Андрей Алексеенко.