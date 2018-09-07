Важные вопросы социальной сферы

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела совещание с руководителями краевых министерств и департаментов, заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам. Ключевыми стали вопросы образования.

Невыполнение указов президента недопустимо

В начале мероприятия обсуждались вопросы выполнения майских указов президента РФ в части повышения зарплат педагогическим работникам.

— За первое полугодие по двум категориям специалистов мы не просто выполнили целевые показатели, а идем с плюсом. Выросла зарплата у педагогов общеобразовательных организаций, а также у преподавателей и мастеров производственного обучения. Однако зарплата педагогов дошкольного и дополнительного образования не достигает установленных целевых значений,— сказала заместитель главы Кубани.

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева проинформировала: за первое полугодие 2018 года с учетом отпускных средняя зарплата учителей составила 34496 рублей. У педработников детских садов за шесть месяцев средняя зарплата достигла 28144 рублей. Это 91 процент от целевого показателя.

Она отметила, что тревогу вызывает исполнение показателей по педагогам дополнительного образования. За шесть месяцев зарплата у этой категории специалистов составила 33682 рубля, или 96,8 процента от цели. Согласно президентскому указу, зарплаты таких педагогов должны быть не ниже средней заработной платы учителей. Елена Воробьева призвала муниципалитеты вести постоянный мониторинг ситуации.

Анна Минькова в свою очередь поручила муниципалитетам, допустившим перекосы и невыполнение указов, подготовить объяснительные. За неисполнение распоряжений заместители глав и финансисты на местах будут нести личную ответственность.

— Это принципиальный вопрос, который постоянно находится на контроле федерации и губернатора. Невыполнение указов недопустимо. Я прошу откорректировать эти вопросы,— добавила заместитель главы Кубани.

Также на совещании обсуждалась итоговая государственная аттестация в дополнительный период. В сентябре она проводится для выпускников девятых и одиннадцатых классов, по какой-либо причине не прошедших государственную итоговую аттестацию в основное время.

По итогам основной волны ЕГЭ 119 выпускников из 104 школ края не получили аттестат о среднем общем образовании. Анна Минькова поручила профильному министерству и муниципалитетам разобраться в причинах и каждом конкретном случае неполучения аттестата.

Эпидемиологическая ситуация стабильная

Также на совещании было отмечено, что прошедший летний сезон на Кубани прошел без серьезных вспышек инфекционных заболеваний.

Летом в Краснодарском крае отдохнуло и оздоровилось более 600 тысяч детей, в том числе около 200 тысяч — из других регионов и государств. Для обеспечения безопасности и комфортного отдыха каждого ребенка была проделана большая межведомственная работа.

— Объективно всё было сделано профессионально и качественно, нам удалось избежать серьезных вспышек заболеваемости в санаториях и детских лагерях. Наши больницы на побережье справились, у нас не было перегрузов, большого числа жалоб,— отметила заместитель главы региона.

Исключением стали вспышки вирусной инфекции в двух лагерях в поселках Сукко и Лермонтово, которые удалось локализовать в максимально короткие сроки. Также, благодаря слаженным действиям краевых ведомств, удалось предотвратить заезд группы инфицированных детей в лагерь «Жемчужина России».

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, в целом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости инфекционными болезнями в этом году расценивается как стабильная. Число зарегистрированных случаев снизилось с 132 тысяч до 129 тысяч.

При этом министр обратил внимание участников совещания на рост заболеваемости корью. Этому способствует высокая миграция населения и контагиозность самой инфекции.

— Если в прошлом году по итогам семи месяцев у нас не было ни одного случая кори, то в этом году мы уже получили 31 случай, в том числе семнадцать — у детей,— проинформировал Евгений Филиппов, подчеркнув, что в 90 процентах случаев заболевшие не были привиты от кори.

В 2015—2017 годах охват детей вакцинацией против кори приближался к ста процентам, а по итогам семи месяцев текущего года этот показатель составил всего 54,3 процента. Зарегистрировано 4,3 тысячи отказов родителей от профилактических прививок.

В свою очередь Анна Минькова отметила, что эта тема чрезвычайно важная и ее необходимо держать на контроле. Она призвала усилить разъяснительную работу с родителями по рискам отказов от прививок.

Также на совещании прозвучало, что в сентябре стартует масштабная кампания по вакцинации населения от гриппа. Ежегодно на Кубани прививается около трех миллионов — больше половины жителей края.

В этом году, как ожидается, прививочная компания будет не менее масштабной. В настоящее время проводится развоз вакцин по медорганизациям края.

Отдельно Анна Минькова говорила о качестве оказания медпомощи в больницах и применении самых жестких мер к врачам, проявляющим халатность. Поводом для этого стала история мужчины, который был доставлен «скорой» в краснодарскую краевую БСМП в предынсультном состоянии и не был госпитализирован. Вице-губернатор поручила Минздраву разобраться в ситуации и дать ей объяснения.