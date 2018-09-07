Взаимовыгодное партнерство

В Краснодаре открылся логистический комплекс площадью девять тысяч квадратных метров. В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов, председатель наблюдательного совета концерна ООО «Штиль Зюдвест» Ханс Петер Штиль.

Немецкая компания по производству моторных инструментов для сельского и лесного хозяйства работает в крае с 2014 года. В течение четырех лет она занимала арендованные площади, затем приступила к созданию собственного логистического комплекса. Объем инвестиций в проект составил более 430 миллионов рублей. Строительство предприятия позволило создать порядка 60 рабочих мест, 28 сотрудников уже трудоустроены.

— Мы благодарны за выбор нашего региона в качестве домашней площадки, через которую вы развиваете бизнес на территории не только юга России, но и страны в целом,— отметил вице-губернатор.

По словам заместителя главы региона, краевые власти уделяют особое внимание развитию двусторонних связей с иностранными партнерами.

— Регион стремится выстраивать долгосрочные и стабильные отношения в инвестиционной сфере. Количество официальных делегаций и бизнес-миссий из Федеративной Республики Германия ежегодно возрастает, и эти встречи, как мы видим, приносят свои плоды,— добавил Василий Швец.

Как отметил Ханс Петер Штиль, с Краснодарским краем у компании выстроены надежные и взаимовыгодные отношения, региональное предприятие обладает значительным потенциалом для развития.

— В новом здании мы создали современный центр для обучения механиков и продавцов дилеров. И наш высокий оборот, который нами в России в последние годы достигнут, говорит о том, что мы всё делаем правильно,— подчеркнул представитель немецкой компании.

Германия является надежным партнером Кубани, активно инвестирующим в экономику региона. Сегодня в регионе успешно ведет бизнес около трехсот предприятий с участием иностранного капитала из более чем тридцати стран мира, и восемнадцать компаний среди этих предприятий — с немецким капиталом.