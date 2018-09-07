Каждому вопросу — особое внимание

Глава города Евгений Первышов провел прием горожан по личным вопросам в общественной приемной отделения партии «Единая Россия» в качестве секретаря краснодарского местного отделения. Всего на прием к секретарю местного отделения партии записалось более десяти человек. С каждым глава детально разобрал ситуацию, познакомился с представленными документами и пояснил, какие меры можно принять для решения проблемы.

Так, представитель инициативной группы дольщиков долгостроя по ул. Черкасской, 58/2, Юлия Звягинцева обратилась с просьбой помочь решить ряд вопросов, связанных с привлечением на объект нового инвестора. Дольщики предлагают рассмотреть возможность изменения параметров строительства жилого комплекса, чтобы повысить его привлекательность.

— Важно, что вы сами также принимаете активное участие в решении вопросов завершения строительства дома, готовите предложения. Вашу инициативу обязательно рассмотрит Департамент архитектуры, вынесем вопрос на обсуждение на Градостроительном совете. Если возможность такая действительно есть, решение может быть принято положительно. В любом случае задача, которую мы решаем совместно с администрацией Краснодарского края, прокуратурой,— завершить все долгострои, чтобы все дольщики Краснодара получили жилье. В вашем случае также найдем способ и добьемся достройки дома,— сказал Евгений Первышов.

Двадцатиэтажный двухподъездный жилой дом по ул. Черкасской, 58/2, начали строить в 2013 году. В 2015 году его возведение было остановлено на уровне десятого этажа. В ЖСК «Черкасский» приобретено около трехсот квартир.

В ходе приема также обсудили вопросы выделения помещения для занятий силовыми видами спорта для взрослых тяжелоатлетов, помощь садоводческому товариществу в получении дополнительных электрических мощностей.

Как секретарь Краснодарского местного отделения «Единой России» Евгений Первышов проводит прием ежемесячно по адресу: ул. Красноармейская, 53. Предварительная запись ведется по телефону 253-94-42.