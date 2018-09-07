Долой вредоносный сорняк!

Глава города Краснодара Евгений Первышов провел совещание, на котором подвели промежуточные итоги работы по уничтожению амброзии и другой сорной растительности на территории города.

— Амброзия доставляет много неудобств, в это время года в Краснодаре это большая проблема для тысяч горожан, страдающих аллергией. Работы по уничтожению карантинного сорняка необходимо продолжать, используя все имеющиеся ресурсы и штрафные санкции,— сказал Евгений Первышов.

По информации Департамента городского хозяйства и ТЭК, на конец августа сорная и карантинная растительность, в том числе — амброзия, скошена в городе более чем на 7,2 тыс. га. Задействовано 167 ручных газонокосилок и 19 тракторных косилок. Кроме того, покос сорной растительности продолжается на территории городских кладбищ, отработано 62 процента.

Заместитель главы города Евгений Зименко рассказал, что уничтожение карантинного сорняка ведется вместе с внутригородскими округами: на небольших участках в черте города ее вырывают с корнями, а на крупных площадях — скашивают. В этом процессе задействованы подрядные организации, предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительные организации, ТОСы, ТСЖ, а также собственники частных домовладений, которые приводят свои участки в порядок самостоятельно.

Особое внимание уделяется борьбе с амброзией в частном секторе, на участках, выделенных под строительство, обочинах дорог, пустырях, территориях, прилегающих к складам, магазинам, школам, больницам, детским дошкольным учреждениям, местам массового пребывания горожан.

В Краснодаре действует специальная городская комиссия по борьбе с амброзией, созданы рейдовые группы, которые выявляют очаги произрастания амброзии. Материалы по нарушителям направляются в административные комиссии внутригородских и сельских округов, а также в Россельхознадзор для наложения штрафов. По статье 10.1 КоАП РФ они составляют: для граждан — от трехсот до пятисот руб., для должностных лиц — от пятисот до тысячи руб., для юридических лиц — от пяти до десяти тысяч руб.

В настоящий момент в Краснодаре на землепользователей, допустивших произрастание амброзии на подведомственной территории, составлено 156 протоколов об административных нарушениях, выдано 935 предписаний, обязывающих правообладателей заросших сорняками участков привести их в порядок.

В городской Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) также открыта горячая линия по приему информации о местах произрастания амброзии. Об этом можно сообщить по единому номеру ЕДДС — 112.