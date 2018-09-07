Основа для развития центральной части города

Экспертная группа в рамках работы с проектом предмета охраны исторического поселения Краснодара рассмотрела документацию еще пятнадцати кварталов в центре города. Специалисты проанализировали предложения по каждому кварталу и каждому объекту, которые предполагается включить в перечень градоформирующих.

— Те здания, которые ранее получили статус объектов культурного наследия, уже под охраной государства, проект в части исторического поселения их не затрагивает. Наша задача — завершить детальный анализ всех кварталов, предлагаемых для включения. В итоговый документ должны войти территории, имеющие историческую ценность, где действительно есть что сохранять, причем не в виде отдельных зданий, а как кварталы исторического поселения. Окончательное принятие документа закрепит жесткие требования по строительству и станет основой для развития центральной части города,— сказал глава города Евгений Первышов.

В заседании экспертной группы приняли участие начальник отдела памятников архитектуры, истории и монументального искусства Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Сергей Онищенко, заместитель председателя Краснодарской региональной общественной организации общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Семен Галкин, главный архитектор ООО «АС-Проект» Федор Мирошников, начальник отдела архитектуры НАО «Наследие Кубани» Мария Боровая, проектировщик-консультант Галина Полтавец, исполняющий обязанности заместителя директора Департамента архитектуры и градостроительства Марина Дементеева и другие.

Рассмотренные пятнадцать кварталов находятся в пределах улиц им. Горького, им. Кирова, Длинной, Коммунаров и включают в себя участки улиц им. Буденного, Пашковской, им. Янковского. Здесь расположен 31 объект культурного наследия и 65 зданий, предлагаемых для включения в проект в качестве градоформирующих. Историческая ценность последних стала предметом дискуссии на заседании экспертной группы.

Эксперты, в частности, высказались за то, что основанием для придания каждому конкретному зданию статуса ценного градоформирующего объекта должен быть не только год его постройки. Многие старинные казачьи и купеческие дома перестроены владельцами настолько радикально, что об истории свидетельствует лишь ветхость.

— Ценным является здание, которое является подлинным. А если в нем переделана кровля, переделаны оконные и дверные проемы, фасад, что в этом здании уже осталось подлинного? — высказалась Галина Полтавец.

В некоторых домах полностью переустроены входные группы, в целом много диссонирующих элементов, таких как наружные блоки кондиционеров и газовые трубы вдоль фасадов. Внимательно изучив каждый объект, эксперты дали оценку, насколько нынешнее состояние позволяет включить его в предмет охраны исторического поселения города Краснодара.

На сегодняшний день экспертная группа рассмотрела 84 квартала из 94, включенных в проект предмета охраны исторического поселения Краснодара. Эта работа ведется по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

По результатам рассмотрения экспертной группой всех кварталов предложения и замечания города будут направлены в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Именно оно будет в окончательной редакции рассматривать и утверждать все параметры предмета охраны исторического поселения Краснодара.