Сердцем молодые

В шестнадцатом избирательном округе Краснодара пять ветеранских организаций. Ветераны, которые давно уже на заслуженном отдыхе, не хотят сидеть дома без дела, ведут активный образ жизни: занимаются спортом, творчеством, подают молодежи пример жизнелюбия, целеустремленности и трудолюбия.

Многие из них состоят в комиссиях, ухаживают за немощными стариками, проведывают больных, приносят им продукты и лекарства. Актив ветеранских организаций принимает участие в городских и краевых мероприятиях, посвященных различным памятным датам и праздникам.

Например, особо запомнился праздник «День семьи, любви и верности». После службы в храме и поздравления митрополита Исидора депутат городской Думы Краснодара Галина Качура совместно с активом ветеранов посетила семьи участников Великой Отечественной войны, проживших долгую совместную жизнь.

Работы у ветеранов много. Галина Качура с благодарностью относится к членам ветеранских организаций, потому что ветераны — это костяк округа. Они всегда и везде впереди, многие состоят в партии «Единая Россия», не пропускают ни одного организованного единороссами мероприятия.

Летом наши ветераны при поддержке Галины Качура традиционно отправились отдыхать на черноморское побережье.

…Комфортабельный автобус, дружная компания — что можно еще пожелать! Да и природа — сказка, куда ни глянешь: яркая зелень, красивые горы, воздух превосходный и море такое синее-синее.

— Мы каждых год отправляемся с ветеранами на море! Также путешествуем по святым местам, выезжаем к источникам, заряжаемся на целый год,— говорит председатель ветеранской организации «Первомайская» Т. Г. Белая.

А член ветеранской организации С. В. Важинский совместно с учащимися школы №60 и краевым поисковым отрядом «Кавказ» участвовал этим летом в поисковой работе.

Важно отметить, в шестнадцатом избирательном округе ветеранская организация самая почтенная. Только участников Великой Отечественной войны в ней 26 человек!

Сейчас у ветеранской организации каникулы закончились, и ветераны снова в строю. Работы предстоит немало, ведь впереди День города, День пожилого человека, декада инвалидов, памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Кстати, ко Дню города ветераны уже получили очередной подарок от Галины Качура: билеты на концерт в «Премьеру». Благодаря депутату ветераны знают все музыкальные коллективы края и города. Огромное ей за это спасибо.

— Мы прожили большую жизнь, всё спешили, работали, учили детей — некогда было отдыхать,— говорит председатель Союза пенсионеров Карасунского округа Анна Ивановна Панасенко. — А с приходом Галины Юрьевны как депутата мы регулярно посещаем театры, концерты. Она приобщила нас к прекрасному, ну а летом это море, красивая природа, источники, получаем райское наслаждение от отдыха. Все всегда остаются довольны, получают яркие впечатления и огромный заряд бодрости. Спасибо большое от всех ветеранов округа Галине Качура!

Людмила ДМИТРИЕВА