Уроки природы через кинематограф

Многие любят смотреть кино. Но среди многих жанров кинематографа завораживают именно фильмы о красоте и величии природы и ее защите.

Пятого июня 2009 года, во Всемирный день окружающей среды, фильм «Дом» одновременно показали на открытых площадках 87 стран мира. Ян Бертранд, известный фотограф, снял всю документальную ленту с вертолета. Его команда облетела 53 страны, показывая и рассказывая о том, как красива наша планета с высоты птичьего полета и как она беззащитна перед деятельностью человека.

Некоторые кадры настолько откровенно доказывали, что государства могут сделать со своей землей, что, например, в Индии половину материала конфисковали, в Аргентине съемочную команду на неделю посадили в тюрьму, а в Саудовской Аравии и Китае вообще отказали в проведении съемок. Сам Ян Бертранд утверждал: все комментарии в фильме «Дом» основаны на известных и доступных фактах и цифрах.

Советская двухсерийная драма «У озера» режиссера Сергея Герасимова — это фильм-диспут о человеке и природе, снятый в те времена, когда значение слова «экология» было практически неизвестно. Лента — размышление об ответственности человека перед другими людьми, родной природой и окружающим нас миром.

Действие фильма происходит в шестидесятых годах двадцатого века. На берегу озера Байкал строится целлюлозно-бумажный комбинат, и известный ученый — профессор Бармин со своей дочерью Еленой начинают борьбу за сохранение уникальной экосистемы озера.

Прототипом одного из главных героев кинокартины послужил ученый-байкаловед, зоолог, гидробиолог, эколог и биогеограф Михаил Кожов. И сегодня нельзя не восхититься прозорливости и мужеству одного из крупнейших советских кинорежиссеров Сергея Герасимова, который еще более полувека назад во всеуслышание заявил о том, что строительство целлюлозно-бумажного комбината у озера Байкал — губительная ошибка, чреватая самыми пагубными последствиями.

Смысл другого фильма, на этот раз финского — «Рецепты для катастрофы» — в попытке экологического самопожертвования своими комфортом и привычками ради здоровья нашей планеты. Режиссер ленты Джон Вебстер, его жена и дети провели необычный эксперимент: на целый год отказались практически от всех благ цивилизации, в процесс изготовления которых вовлечена нефть, и сняли об этом свой видеоотчет.

Понятное дело, что реальность может быть куда опаснее, нежели природные катастрофы, показываемые в художественных фильмах. Но тем не менее давайте вспомним, какие серьезные капризы природы показаны в некоторых кинокартинах.

Роланд Эммерих, в свое время главный специалист Голливуда по природным катаклизмам, в 2004 году снял фильм «Послезавтра», основной темой которого стало глобальное потепление на планете. Сюжет картины наглядно показывает, что изменение температуры на планете может привести к совершенно разным последствиям.

В фильме вместо невыносимой жары таяние ледников принесло вечную зиму в США, град размером с арбузы — в Токио, смертельное торнадо — в Канаду. По сюжету американцы в массовом порядке эмигрируют в Мексику, а забытые агентством НАСА астронавты наблюдают, как северное полушарие Земли превращается в ледяную пустыню.

«Бездумный Макс». Австралийский фильм 1979 года рассказывает о том, что могло бы произойти с планетой, продолжай человечество бесконтрольно потреблять невозобновляемые энергетические ресурсы, главным из которых является нефть.

Офицер Макс Рокатански живет именно в таком обществе, где по дорогам снуют банды в поисках пары литров бензина, а нефтяная вышка делает ее обладателя королем. И если первая часть «Бездумного Макса» больше о скоростных машинах, то две последующие застолбили за собой тему последствий нефтяного кризиса, представив мир, где царит хаос, а бензин заменяет золото.

1997 год был богат на фильмы о вулканах. На экранах появились сразу две крупнобюджетные картины об извержениях: «Вулкан» и «Пик Данте». Причем последнюю ленту специалисты признали более близкой к реальности. По сюжету фильма в маленьком городке штата Вашингтон происходит извержение вулкана, во время которого погибает жена главного героя. Убитый горем ученый через четыре года возвращается на место катастрофы и начинает регистрировать возросшую сейсмическую активность. Но до тех пор, пока вода рядом с городком не превращается в серную кислоту, никто не верит данным. И в результате эвакуировать жителей городка удается лишь в самую последнюю минуту.

Еще одним природным катаклизмом, не поддающимся человеческому регулированию, является чрезмерная солнечная активность. На эту тему несколько лет назад вдоволь пофантазировал Роланд Эммерих в фильме «2012». И хотя в основу кинокартины легла ничем не подкрепленная идея о календаре майя, в фильме с большим размахом был представлен сценарий глобальных разрушений, который мы предотвратить не в силах. По замыслу создателей ленты сверхсильная вспышка на Солнце разогрела ядро Земли — и вся поверхность планеты вдруг стала расходиться по швам, вызывая многочисленные разрушительные землетрясения.

Проблема загрязнения окружающей среды может касаться не только разрушения озонового слоя планеты, но и непосредственного ее захламления. Эту тему неожиданно серьезно в 2008 году раскрыл анимационный фильм «ВАЛЛ-И», уделив проблеме первые полчаса экранного времени.

По сюжету картины в XXII веке экономику Земли под себя подмяла мегакорпорация. В результате монопольной деятельности компания так загрязнила планету, что на ней стало невозможно жить. Причем буквально на Земле от мусора просто не осталось свободного места. В итоге человечество улетело в космические дали, а разбирать залежи хламья остались роботы. Напомню, что средняя семья в Северной Америке, Европе и Австралии ежегодно выбрасывает более тонны мусора.

Давайте все дружно очистим природу,

Пусть будет всегда хороша.

И будем беречь ее чистые воды

На долгие наши лета!

Обратимся к более наглядным катастрофам. В 1995 году Кевин Костнер в качестве продюсера придумал картину о мире, живущем в условиях отсутствия суши. Полярные льды на планете растаяли, и вся земля оказалась под водой. Жители фильма «Водный мир» живут на искусственных анклавах суши либо перемещаются на больших кораблях. В качестве валюты используется океанский ил, а самые отважные рассекают бесконечные пространства воды в поисках затерянной земли.

Медицинская проблема также способна стать настоящей карой для цивилизации, и немалую роль в этом процессе может сыграть экология планеты. На тему прекращения человеческого рода есть масштабные фильмы: «История служанки» и «Дитя человеческое». В первой картине в результате войны и загрязнения воздуха способность рожать утрачена почти у всех женщин.

Возможные природные катаклизмы, нехватка ресурсов и загрязнение окружающей среды могут привести к совсем непредсказуемым последствиям, и самым устрашающим можно назвать глобальное потепление. Именно такую фантазию к будущему приложил автор фильма «Идиократия», в котором с изрядной долей юмора показано, куда ведет человечество его эволюция, исходя из нашего образа жизни. Главной напастью планеты через пятьсот лет стал… идиотизм. Достаточно сказать, что жители Земли орошают высушенные поля… газированными напитками.

Другой фильм — «На конце удочки» — о том, к чему приводит беспощадное освоение океана. Вместе со съемочной группой зритель следит за тем, как люди собственными руками уничтожают фауну океана, и вместе с британским режиссером приходит к выводам, что последствия катастрофические.

Американский фильм «Обутылочные» — одна из самых ярких картин, посвященная миллионам пластиковых бутылок, которыми мы пользуемся каждый день. Факты о бутылочной индустрии и последствиях ее деятельности заставляют зрителей задуматься дважды перед тем, как купить и выбросить такую бутылку.

Кстати, американцы покупают около тридцати миллионов пластиковых бутылок в год. Чтобы их сделать, необходимо использовать семнадцать миллионов баррелей сырой нефти, которых было бы достаточно для обеспечения миллиона легковых автомобилей топливом целый год. Чтобы разложиться бесследно, этим бутылкам потребуются века. А если их сжечь, то трудно представить, сколько вредных веществ, включая тяжелые металлы, будет выброшено в воздух.

Актер Леонардо Ди Каприо выпустил фильм под названием «Углерод», в котором рассказывается о причинах и последствиях загрязнения окружающей среды промышленностью. Картина о пользе налогов на выброс углерода промышленными предприятиями и о том, что еще можно сделать полезного для экологии. Лента была создана в рамках одного из просветительских и благотворительных проектов, который запустил Фонд Леонардо Ди Каприо.

Дерево, трава, цветок и птица

Не всегда умеют защититься.

Если будут уничтожены они,

На планете мы останемся одни!

Воспитывать в людях любовь к природе можно не только при помощи скучных лекций и нравоучений. Личный пример, к сожалению, тоже не всегда действует. Чтобы научить людей бережно относиться к окружающему его миру, объяснить, насколько остры и серьезны экологические проблемы, можно просто показать им фильмы.

Ленты, о которых говорилось выше, достойны того, чтобы их посмотреть. Они могут мотивировать на самые простые действия по защите окружающей среды. И для этого достаточно каждому из нас сделать хотя бы небольшой шаг в этом верном направлении.

Михаил МУСАЕВ

Мишель де Монтень: «Природа — приятный наставник, и даже не столько приятный, сколько осторожный и верный».

Арманд Давид Львович, российский географ: «Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счел бы неприличным делать в гостях».

Воспитывать в людях любовь к природе можно не только при помощи скучных лекций и нравоучений. Личный пример, к сожалению, тоже не всегда действует. Чтобы научить людей бережно относиться к окружающему его миру, объяснить, насколько остры и серьезны экологические проблемы, можно просто показать им фильмы.