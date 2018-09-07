Охрана Минтранса показала умения при защите охраняемого объекта

Караул под руководством Сергея Корнблюма команды «Зерновой терминал» (начальник команды — Аркадий Табунщиков) Новороссийского отряда Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России 29 августа на охраняемой территории ОАО «Импортпищепром» (ОАО «ИПП») в ходе учения уверенно действовал по плану взаимодействия объекта с дежурными службами правоохранительных органов города Новороссийска при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории ОАО «ИПП».

Учения были приурочены к комплексной проверке деятельности Новороссийского отряда (начальник отряда — Виктор Тихонов), в состав которого входит отделение ИПП (начальник отделения — Александр Болховских), обеспечивающее охрану ОАО «ИПП» — объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) Новороссийского морского торгового порта.

Проверочная комиссия под руководством первого заместителя директора филиала Александра Репникова оценила профессиональные навыки и умения состава караула, его готовность и способность проводить досмотр транспортных средств и физических лиц, предупреждать появление на охраняемой территории посторонних лиц, слаженно действовать при попытках их проникновения на охраняемую территорию в целях обеспечения безопасности работы предприятия.

За работой комиссии и действиями проверяемого караула с интересом наблюдали специалисты службы безопасности и начальник отдела защиты собственности ОАО «ИПП» Василий Мокин, которые с удовлетворением отметили профессионализм действий сотрудников.

При подведении итогов учений члены комиссии и присутствовавшие заинтересованные лица, отметив положительные стороны при отработке учебных вопросов, указали на резервы, использование которых повысит безопасность ОАО «ИПП» и других предприятий Новороссийского морского торгового порта.

Комиссия оценила действия участников учений на хорошо.

Ведущий специалист по связям с общественностью филиала ФГУП «УВО Минтранса России» В. СЛОБОДЕНЮК