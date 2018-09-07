Депутат Госдумы предложил вице-губернатору Краснодарского края создать совместную рабочую группу по вопросам отключения электросетей

Вчера, в региональном отделении ОНФ Краснодарского края прошла встреча общественников региона с вице-губернатором Краснодарского края Алексеем Сергеевичем Копайгородским, курирующим вопросы внутренней политики.

Депутат Госдумы, эксперт ОНФ Светлана Бессараб обратилась к вице-губернатору с предложением:

«В крупных городах Краснодарского края назрела проблема систематического отключения электросетей, особенно ситуация обострилось в летний период этого года. Активисты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае по инициативе жителей крупных городов региона организовали массовый флешмоб, посвященный данной проблеме. На сегодня, генеральному директору крупной сетевой компании уже направлено обращение о более 25 сигналах отключения света только в Краснодаре, в целом зафиксировано более 100 массовых отключений, - пояснила Бессараб. - Алексей Сергеевич, выступаем к Вам с предложением - создать совместную рабочую группу с общественниками Кубани, представители органов власти и профильных министерств, но самое главное на площадке должны активно работать представители электросетевых компаний. Работа группы должна быть системной, чтобы граждане понимали, когда свет на их улице не будет больше гаснуть».

Вице-губернатор поддержал инициативу парламентария и актива ОНФ:

«Данный вопрос находится на особом контроле Губернатора, а работа такой группы позволит нам обеспечить еще и открытость информации - поддерживаем Вашу инициативу. Предлагаем в течении сентября провести совместный мониторинг с активом ОНФ и все собранные факты предоставить электросетевым компаниям. Граждане имеют право знать за что они платят и когда качество предоставления услуг по подаче электроэнергии будут соответствовать размеру оплаты за коммунальные услуги», - отметил вице-губернатор Алексей Копайгородский.

Предварительно, первое заседание совместной группы ОНФ назначено на октябрь 2018 года.