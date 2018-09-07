Коммунальные долги взыскиваются общими силами

Судебные приставы Динского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю взыскали с местных жителей задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Работники Службы наведались домой к нескольким жителям станицы Новотитаровской. Вместе с судебными приставами в исполнительных действиях приняли участие представители местной администрации, МУП «Южный» и МУП «Коммунальник».

Комплекс мер, проведенных судебными приставами в рамках действующего законодательства, принес результат. 6 станичников в ходе беседы с представителями Закона осознали свою неправоту и погасили накопленные задолженности в полном объеме. Еще двум гражданам пришлось оплатить долги собственным имуществом. В актах описи и ареста фигурировала мебель и бытовая техника на общую сумму 17,5 тысяч рублей.

Судебные приставы в очередной (какой уже по счету!) раз отметили для себя удивительную позицию некоторых неплательщиков. Граждане, которым не приходит в голову заходить в магазин и брать товары бесплатно, почему-то не считают необходимым платить за потребляемую воду, газ и электроэнергию, воспринимая поступающие счета исключительно как несправедливые поборы. Благо, законодательство предоставляет широкий спектр воздействия на должников: от профилактических бесед до ареста имущества и наложения различных ограничений.