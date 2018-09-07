В Славянском районе местная жительница предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве 39-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина проживали в городе Славянск-на-Кубани и систематически употребляли спиртные напитки. По версии следствия, днем 8 июня 2018 года между находившимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями возник словесный конфликт. В ходе ссоры обвиняемая взяла кухонный нож и нанесла им 2 удара в область грудной клетки сожителя, убив его. О совершенном преступлении она рассказала родственником и знакомой.

На период следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.