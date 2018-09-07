Заповедник устроит день чистоты

Всемирный день чистоты поддержат в Сочи. К акции, в которой в этом году принимает участие 150 стран мира, присоединится Кавказский биосферный заповедник. В рамках мероприятия 15 сентября волонтеры уберут мусор на территории популярных туристских маршрутов в Красной поляне и Тисо-самшитовой роще. Сотрудники заповедника вместе с добровольцами пройдут по тропам, соберут мусор по разным фракциям, очистят туристические стоянки и разместят шутливые мемы с напоминанием о том, что в заповеднике мусорить нельзя.

- Заповедник присоединяется к акции, чтобы показать, что мусорная проблема для нас актуальна. Ежедневно наши сотрудники выносят и вывозят с территории сотни килограмм мусора. Это очень печально, ведь по правилам посещения туристы должны уносить все свои отходы с собой. Мы надеемся, что акция станет началом пути по системному решению данного вопроса: экопросвещения по теме раздельного сбора и практике «Ноль отходов»– стремлению к минимизации мусора, - рассказала заместитель директора заповедника по экологическому просвещению Ольга Пегова.

Собранные раздельно отходы отправятся в переработку, давая старт просветительской кампании среди населения и гостей города Сочи о важности и возможностях практического применения раздельного сбора. Присоединиться к акции могут все желающие – местные жители, родители с детьми, молодежь и школьники, компании и неформальные объединения. Регистрация по ссылке: https://kavkazskiy-zapovednik.timepad.ru/event/804941/.

Ирина СИЗОВА