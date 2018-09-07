Факт совершения преступления установлен сотрудниками ФСБ

В Новороссийске на этой неделе вынесен приговор в отношении директора управляющей компании, совершившего хищение денежных средств на сумму 39 млн рублей. В результате противоправных действий руководителя более 24 тысяч человек оставались без горячего водоснабжения. Факт совершения преступления установлен Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

Октябрьский районный суд Новороссийска, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры края, признал 51-летнего местного жителя А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в организации).

В суде установлено, что мужчина в период с 4 марта по 14 декабря 2014 года, являясь генеральным директором АО «Новороссийская управляющая компания», в качестве оплаты коммунальных услуг получил от населения более 380 млн рублей. Но, злоупотребив своими полномочиями, перечислил на расчетные счета теплоснабжающей организации АО «АТЭК» только 342 млн рублей.

В результате теплоснабжающая организация не имела возможности надлежащим образом осуществлять свои обязательства перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», которая, в свою очередь, в апреле и в мае 2014 года приостанавливала поставки природного газа котельным, эксплуатируемым теплоснабжающей организацией. В результате в выше указанные периоды без горячего водоснабжения оставались свыше 24 тысяч жителей города и пять муниципальных объектов социальной инфраструктуры Новороссийска.

Суд назначил гражданину А. наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, на имущество ООО «Кубанская управляющая компания», учредителем которой является А., наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Приговор пока не вступил в законную силу.