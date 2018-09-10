В отделениях Почты России на Кубани теперь можно купить легендарную «буханку» и грузовик КамАЗ

Почта России расширяет линейку моделей автомобилей, представленных в отделениях почтовой связи. Коллекционную серию почтовых автомобилей пополнили легендарная «буханка» - УАЗ-452 и грузовик КамАЗ с прицепом.

Модели выполнены в масштабе 1/43. При нажатии на кнопку, расположенную на крыше «буханки», раздастся звук заводящегося мотора. Все двери моделей открываются – в кабину машины можно посадить миниатюрного почтового водителя, а прицеп КамАЗа заполнить грузом и организовать собственную доставку.

При производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты. УАЗ-452 можно приобрести в отделениях Почты России за 450 рублей, а КамАЗ с прицепом – за 700 рублей.

Коллекционная серия почтовых автомобилей состоит уже из 7 моделей. Ранее в почтовую розницу были выпущены УАЗ «Hunter», Лада «4х4» («Нива»), «ГАЗель», «Волга» и микроавтобус.

Любители авиамоделирования могут найти в отделениях Почты России сборные модели, являющиеся точными копиями самолета Ту-204-100С, выполненными в ливрее «Почта России». Масштаб копии – 1/144. В комплект входят не только детали самолета, но и клей, краски и кисточка.

В почтовых отделениях также можно приобрести не просто сопутствующую продукцию, а оформленные в стиле компании товары, в том числе коллекционные.