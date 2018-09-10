В Краснодаре директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «КраснодарКапиталСтрой». Он подозревается в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, с февраля 2017 года по настоящее время не выплачивал заработную плату двум сторожам. Задолженность перед сотрудниками составила более 256 тысяч рублей, которая по сегодняшний день не погашена. При этом у директора имелась возможность погашения задолженности, однако он расходовал деньги на иные нужды организации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.