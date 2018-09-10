В Крымском районе мужчина признан виновным в покушении на убийство бывшей супруги и малолетней дочери

Собранные следственным отделом по Крымскому району краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему Валерию Визенкову. Он признан виновным в покушении на убийство своей малолетней дочери и супруги, совершенных с особой жестокостью (ч.3 ст.30, п.«а,в,д» ч.2 ст.105 УК РФ), а также угрозе убийством тестю (ч.1 ст.119 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что семья незадолго до происшествия переехала из Томской области в Краснодарский край. При этом в связи с систематическими конфликтами супруги проживали раздельно. Вечером 2 апреля 2018 года Визенков прибыл в город Крымск к дому своего тестя, где находилась бывшая супруга и его дочь с намерением увезти их с собой в Краснодар. На первом этаже дома он встретил бывшего тестя, от которого, угрожая приставленным к горлу ножом, потребовал сообщить местонахождения жены и ребенка. Поднявшись на второй этаж, в ходе конфликта с бывшей супругой, отказавшейся ехать вместе с ним, Визенков причинил складным туристическим ножом ранение живота своей малолетней дочери, а после нанес несколько ударов в область туловища и конечностей и жене. Отец потерпевшей женщины и его сожительница сумели вызвать сотрудников полиции. В этой связи довести свой преступный умысел, направленный на убийство женщины и ребенка, злоумышленник не смог, так как его противоправные действия были пресечены, а пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь.

Приговором Крымского районного суда Визенкову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.