Кино снимается в Сочи...

В ПРИМОРСКОМ ГОРОДЕ ПРОХОДИЛИ СЪЕМКИ БОЛЕЕ 200 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ И ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СЕРИАЛОВ. ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ СОЧИ УСТУПАЕТ ТОЛЬКО СТОЛИЧНЫМ ГОРОДАМ РОССИИ - МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

На площади у Сочинского морского вокзала установлена необычная скульптурная композиция. Знаменитые киноактеры Нина Гребешкова, Андрей Миронов, Юрий Никулин и Анатолий Папанов с двумя ребятишками собираются отправиться в круиз на белоснежном красавце-лайнере "Михаил Светлов". Все сразу узнают сцену прощания из прекрасного фильма "Бриллиантовая рука". Снималась эта сцена как раз на этом самом месте, возле причала Сочинского морского причале. Веселая комедия так полюбилась зрителям, что вот, пожалуйста, попала в историю! Сейчас скульптурная композиция всем напоминает, что город Сочи много раз в своей истории становился местом съемок различных кинофильмов - веселых комедий, любовных мелодрам, запутанных детективов, приключенческих лент и даже... кровавых трагедий!

Первым открыл Сочи в качестве прекрасного места для съемок создатель российской киноиндустрии Александр Ханжонков. В начале 1913 года в его знаменитое киноателье поступил заказ на изготовление документального фильма "Город Сочи". В стране полным ходом шла подготовка к выставке "Русская Ривьера" в Императорском ботаническом саду Санкт-Петербурга. Планировалось представить природные красоты и богатые курортные возможности Черноморского побережья Кавказа. Одновременно с открытием выставки 2 ноября 1913 года организаторы решили начать в различных кинотеатрах России показ фильма о Сочи. Для выполнения такого необычного заказа Александр Ханжонков направил на курорт одного из своих лучших специалистов - режиссера Евгения Бауэра. Тот вернулся из экспедиции в полном восторге - во всей красе увидел чудесный приморский город, его восхитительную природу, субтропические растения, красивые дачи и виллы. Сразу появилось решение - начать снимать в Сочи и художественные фильмы, тогда еще немые, ведь до появления звука в кино было еще как минимум 20 лет. Первая мировая война немного задержала реализацию этих планов, однако в 1916 году в Сочи начались съемки сразу двух кинофильмов. Обе картины ставил Евгений Бауэр.

Кинолента "Приключения Лины в Сочи" была веселым водевилем с простеньким сюжетом. Молодая красавица Лина мечтает о поездке к морю и разыгрывает перед мужем сцены мнимых нервных болезней. В Сочи она сразу знакомится с местным Дон-Жуаном, но вынуждена избегать его ухаживаний, переодеваясь для этого в мужское платье. Тут на курорт неожиданно приезжает муж Лины, действие заканчивается веселой перепалкой и потасовкой. Большинство сцен снимались в отеле "Кавказская Ривьера", роли исполняли очень популярные в те времена актеры - Лина Анчарова, Андрей Громов и Александр Херувимов.

Фильм "Умирающий лебедь" был страшной кровавой трагедией. В приморском городе прекрасная юная балерина Гизелла (Вера Каралли) влюбляется в очаровательного Виктора Красовского (Витольд Полонский). Как прекрасно после этого она исполняет балетную партию умирающего лебедя на сцене театра "Кавказской Ривьеры". Однако чувство Виктора Красовского мимолетно, через несколько дней он уже увлекается другой женщиной. А несчастная Гизелла тем временем попадает в качестве натурщицы в мастерскую художника-мистика Валерия Глинского (Андрей Громов). Тот стремится как можно натуральнее изобразить смерть и для этого убивает юную натурщицу. Самые страшные сцены снимались на сочинской вилле "Вера", которая до сих пор сохранилась в Сочи.

Кстати говоря, в кинопробах одного из этих фильмов, правда, непонятно какого, участвовала и примадонна российского экрана тех лет Вера Холодная. Но ни одного сочинского кадра с ее участием не сохранилось, остались только записи в дневнике актрисы. Историки российского кино сходятся во мнении, что Вера Холодная так внезапно бросила сочинскую экспедицию и умчалась из Сочи в связи с семейным несчастьем - в боях с немцами под Варшавой был тяжело ранен ее муж Владимир Холодный.

После этого в кинематографической жизни Сочи наступил долгий перерыв. Он продолжался почти 40 лет. Революция, гражданская война, возрождение курорта, Великая Отечественная война, тут было не до фильмов. Зато возвращение большого кино в Сочи оказалось триумфальным - в 1956 году режиссер Геннадий Казанский приступил на студии "Ленфильм" к съемкам фильма "Старик Хоттабыч". И тут произошла очень забавная история. Дело в том, что автор сказочной повести Лазарь Лагин выпускал свою книгу в свет дважды. В 1936 году Хоттабыч, в полном соответствии с идеалами первых пятилеток отправлялся со своим другом Волькой на освоение Арктики, стремился стать радистом на станции "Северный полюс". Во время Великой Отечественной войны Лазарь Лагин попал на службу корреспондентом газеты "Красный черноморец". Редакция этой газеты находилась в Сочи, писатель увидел, какие здесь прекрасные построены санатории. Поэтому в новом издании "Старика Хоттабыча", вышедшем в свет в 1955 году, появился полет героев вначале в освободившуюся от колониализма Индию, а затем - точное попадание в Сочи, в фонтан санатория имени Орджоникидзе. Далее пересказывать фильм о веселом джинне просто нелепо, читатели наверняка смотрели его по несколько раз. Сообщим лишь, что в этой картине ленинградский школьник Алеша Литвинов исполнил единственную в своей жизни роль, а его взрослыми партнерами при этом были прекрасные взрослые актеры Николай Волков, Ефим Копелян и Евгений Весник. Кроме санатория имени Орджоникидзе съемки проходили в Сочи среди новых домов на улице Красноармейской, в старом, еще брезентовом цирке, ну а события в индийской деревне на самом деле разыгрывались... на Мамайке, где дочерна загоревшие сочинские ребятишки без всякого грима изображали юных индусов.

После этого мастеров отечественного кинематографа словно прорвало, все бросились снимать фильмы именно в Сочи. Ключевые сцены "Матроса с "Кометы" режиссер Иван Анненский в 1958 году снимал в здании только что построенного железнодорожного вокзала станции Сочи. В киноленте "Иду на грозу" Сергея Микаэляна действие происходило на аэродроме в Адлере. Прекрасный детский фильм "Внимание, черепаха!" Ролан Быков снимал в новенькой, едва сданной в эксплуатацию 8-й сочинской школе у Ривьерского моста. А вот авторам кинокартины "Последний жулик" Виктору Массу и Якову Энберу потребовался очень необычный эпизод. В солнечном коммунистическом городе навсегда отменяют деньги, и никому не нужные червонцы валяются прямо на городской площади, дворники сметают их, как ненужный мусор. Знаете, где находилась эта удивительная площадь? Прямо возле Сочинского главпочтамта, все ступеньки этого здания были усеяны денежными купюрами.

Особый разговор о фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница" и "Бриллиантовая рука". Они снимались в 1966 и 1968 годах. Приключения Шурика, Нины и товарища Саахова происходили в окрестностях Красной Поляны, возле стремительного русла реки Мзымты, на туристском приюте близ села Лесного. Ну а герои "Бриллиантовой руки" по ходу фильма вообще из Сочи никуда не уезжали - морской вокзал, набережная реки Сочи, новые дома на улице Донской. Знаменитая сцена соблазнения Семена Семеновича (Юрий Никулин) очаровательной Ольгой Сергеевной (Светлана Светличная) снималась в отеле "Атлантик-сити", на некоторая время им стала гостиница "Горизонт" в Адлере.

Далее мы просто приведем список наиболее известных художественных фильмов, которые снимались в Сочи в 70-90 годы ХХ века. "Каждый вечер в одиннадцать" Сергея Самсонова, "Песни моря" Федора Мунтяну, "Ольга Сергеевна" Александра Прошкина, "Корона российской империи" Эдмонда Кеосаяна, "Враги" Родиона Нахапетова, "Женщина, которая поет" Александра Орлова, "Приключения принца Флоризеля" Евгения Татарского, "Дамы приглашают кавалеров" Ивана Киасашвили, "Будьте моим мужем" Аллы Суриковой, "Лидер" Бориса Дурова, "Шляпа" Леонида Квинихидзе, "В городе Сочи темные ночи" Василия Пичула, "Серые волки" Ивана Гостева, "Парк советского периода" Юлия Гусмана. Вершиной сочинских кинематографических событий можно считать съемки нескольких серий популярнейшего телевизионного цикла "Улицы разбитых фонарей". Тогда знаменитые менты на несколько недель перебрались вместе со своими расследованиями в гостиницу "Приморская" и ближайший парк. Всего к сегодняшнему дню в Сочи снималось более 200 художественных фильмов. Точного числа таких картин сейчас назвать не берется никто, их множество. К тому же авторское кино стало сниматься относительно легко, больших киногрупп в город не приезжает, создателям хватает портативной камеры, а актерами становятся простые люди с улицы.

Ну а сейчас - конкретный факт. В 2012 году "Российская газета" провела массовый опрос читателей и выделила 100 самых лучших фильмов всех времени народов. Так вот, в этот список попало пять картин, судьба которых была тесно связана с городом Сочи. Приведем их названия по степени популярности. "Бриллиантовая рука". "Кавказская пленница". "Старик Хоттабыч". "Внимание, черепаха!". "Будьте моим мужем". Уступает Сочи только Москве и Санкт-Петербургу. Очень неплохой показатель для относительно небольшого приморского города, в котором не существует своей собственной киностудии. Может пора ее создавать? По части природных пейзажей и городских красот возможности в Сочи для этого просто широчайшие...

Ирина СИЗОВА