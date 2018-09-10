В Центре внешкольной работы города Сочи прошел традиционный День открытых дверей

Все желающие юные сочинцы, а также их родители смогли познакомиться с работой многочисленных кружков, студий, секций и объединений учреждения дополнительного образования. Для гостей были проведены мастер-классы, собравшимся зрителям показали концерт.

- Сегодня в нашем Центре занимается около трех тысяч детей. Ребята учатся петь, танцевать, рисовать, занимаются спортом. Многие углубляют свои знания в области математики, физики, астрономии, химии, русского языка, биологии и других наук, готовятся к успешной сдаче школьных экзаменов. Наибольшей популярностью у школьников пользуются хореографические студии, студии изобразительного искусства, кружки английского языка, творческое объединение "Репортер", танцевальный ансамбль "Иверия", студия раннего развития "Малышок". В этом году начнут свою работу новые объединения, это эстрадно-цирковой театр "Зациркалье" и телестудия. Каждый пришедший в наш Центр всегда найдет себе дело по душе. Опытные педагоги помогут ребятам реализовать их планы, и мы приглашаем всех пополнить семью наших воспитанников, - сообщила директор Центра внешкольной работы Лариса Папантонио.

Ирина СИЗОВА