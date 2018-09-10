Япония в "Дендрарии"

В сочинском парке "Дендрарий" завершена реконструкция знаменитого природного уголка "Японский садик". Теперь этот уголок украшают не только экзотические растения, но стильные, легкие лавочки из обожженного бамбука. Все работы были проведены в соответствии с единой стилистикой, малые архитектурные формы идеально вписались в существующий ландшафт.

- Мы постарались выдержать единый стиль этого природного уголка, руководствуясь при этом фотографиями, сделанными в Стране Восходящего солнца, - рассказал представитель парка "Дендрарий" Дмитрий Маслов.

Ирина СИЗОВА