Всероссийский рок-фестиваль пройдет в горах Сочи. Курорт «Роза Хутор» продолжит традицию одного из знаковых музыкальных событий страны - «Арт-Платформы». За двадцатилетнюю историю фестиваля в нем приняли участие более 650 групп и исполнителей из разных регионов России, а также из Беларуси и Казахстана. Среди них и такие популярные артисты, как Земфира, группы «Агата Кристи», «Lumen», «Мураками» и другие.

- В этом году рок-коллективы со всей страны вновь получили возможность заявить о своей творческой позиции, музыкальном стиле и новых идеях, приняв участие в отборочном конкурсе, - пояснили организаторы.

Конкурс будет проходить в трех номинациях: Арт-Дебют - для групп и исполнителей, уже имеющих творческий и концертный опыт, но существующих менее года; Арт-Мастер - для лауреатов и дипломантов фестивалей, исполнителей и групп с пятилетним стажем; Арт-Академия - для лауреатов номинации Арт-Мастер и старейших профессиональных рок-коллективов. Для участия в конкурсе необходимо до 25 сентября включительно направить заявку с указанием номинации, прикрепив к письму аудио- и видеоматериалы на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Жюри определит победителей отборочного тура, которые выступят в финале 6 и 7 октября на курорте «Роза Хутор». Кроме финалистов «Арт-Платформы» на площадке выступит легендарная группа «КняZz».

Ирина СИЗОВА