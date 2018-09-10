Российская победа «НОВОЙ ВОЛНЫ»

Победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна» в Сочи стал российский певец Дан Розин. Он обошел 14 финалистов из 10 стран мира - Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, России и Украины.

- Я очень счастлив. Знаю, что нужно будет дальше много работать, что это только самое начало, но начало положено. Мне помогла победить честная работа и отдача, потому что всегда нужно отдаваться полностью своему делу и тогда все возвращается и от зрителей, и от жюри, как получилось в этот раз. В моих планах – выпустить свой первый альбом, - поделился впечатлениями 19-летний певец.

Музыку Дан пишет с четырех лет. Его жизненная программа-минимум на ближайшие пять лет - стать "самым популярным российским исполнителем в весовой категории до 65 кг". Второе место «Новой Волны» также осталось за Россией. Его обладательницей стала Дарья Антонюк из Сибири. За несколько дней она превратилась в любимицу зрителей. Такой сильный вокал и актёрские данные мало кто демонстрировал в эти дни на сочинской сцене.

- Как исполнительница мне очень нравится Дарья Антонюк. Мне кажется у нее очень большое будущее. Она будет либо Пугачёвой, либо никем. Ей третьего не дано. У Даши мощная энергетика, прекрасный музыкальный вкус. Сильная она, - отметил председатель жюри "Новой волны" маэстро Игорь Крутой.

Второе место Дарья разделила с исполнителем из Армении – Геворгом Арутюняном. Замкнула круг победителей певица Demy из Греции. По традиции участники международного конкурса молодых исполнителей заложили памятный знак на Аллее звезд в Сочи.

- За 16 лет не было ни одного такого сильного состава участников конкурса. Я вижу здесь много потенциальных звезд, - подчеркнул Игорь Крутой.

В следующий раз музыкальный конкурс молодых исполнителей пройдет в Сочи уже в сентябре 2019 года. Черноморская прописка «Новой Волне» - подходит.

Ирина СИЗОВА