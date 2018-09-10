Продажа квартиры закончилась арестом авто

Хитрость жителя Краснодара не помогла ему скрыть автомобиль от судебных приставов.

Завязка истории довольно банальна с точки зрения сегодняшних реалий. Гражданин взял в долг крупную сумму, но, что называется, переоценил собственные силы. Вопрос о взыскании накопленной задолженности переместился в залы судебных заседаний.

В ходе одного из них Октябрьский районный суд г. Краснодара вынес решение о наложении ареста на принадлежащий должнику заложенный автомобиль «Volvo XC90». В исполнительном листе, подлежащем немедленному исполнению, содержалось требование изъять автомобиль и передать его на ответственное хранение взыскателю.

Именно с этой целью по адресу проживания неплательщика прибыл судебный пристав-исполнитель отдела по Центральному округу г. Краснодара Михаил Рынкин. Звонок в домофон, затем на мобильный телефон должника. Гражданин разговаривает с судебным приставом вежливо, но сообщает, что постоянно проживает за пределами Краснодарского края, и вообще бывает здесь редко. В конце разговора должник убедительно и очень искренне обещает представителю Закона позвонить, когда приедет на Кубань, и добровольно предоставить автомобиль для ареста.

Михаил Рынкин – опытный судебный пристав, за плечами которого немало сложных исполнительских действий с самыми разнообразными должниками… Он осмотрелся по сторонам. Новый многоэтажный дом, совсем недавно построенный в шаговой доступности от железнодорожного вокзала. Здание пестрит объявлениями об аренде и продаже квартир. И, к слову сказать, окна квартиры должника тоже «украшает» внушительных размеров баннер.

Работник Службы пошел на небольшую хитрость: он позвонил неплательщику и представился потенциальным покупателем квартиры. И о чудо! Гражданин предложил встретиться этим же вечером!!!

Историческая встреча произошла всего через несколько часов. Должник прибыл на место как раз на том самом внедорожнике, который, по его первоначальной версии, находится за пределами края. Так и не разобравшись в ситуации до конца, он посетовал, что судебные приставы приехали слишком не вовремя – ведь с минуты на минуту должна состояться сделка по продаже квартиры. Пришлось Михаилу Рынкину открыть горькую правду – покупатель-то с самого начала был ненастоящим…

После составления акта описи и ареста внедорожник был погружен на эвакуатор и передан представителям организации-взыскателя.