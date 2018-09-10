Судью Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда

Верховный суд России постановил вывести из состава президиума Краснодарского краевого суда судью Елену Хахалеву. Такое решение принял седьмого сентября Пленум ВС, сообщается на сайте высшей судебной инстанции.

Из постановления следует, что в состав президиума краевого суда она входила с 7 июля 2015 года.

Хахалева оказалась в центре скандала летом прошлого года, когда в интернете были выложены видеокадры со свадьбы ее дочери Софьи, на которую пригласили известных эстрадных исполнителей — Николая Баскова, Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили и других.