7 сентября 2018 года в Южном СУТ СК России прошел 1 этап конкурса художественной самодеятельности в котором приняли участие сотрудники управления и члены их семей. Так, в номинации «Исполнение песен профессиональных авторов» в возрастной категории до 10 лет победителем стала дочь руководителя Краснодарского СОТ Южном СУТ СК России Ротова Алина. В номинации «Исполнение песен профессиональных авторов» в возрастной категории старше 25 лет победителем стал следователь Астраханского СОТ Южного СУТ СК России Полупанов Илья.