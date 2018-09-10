Краснодарцам расскажут, как стать волонтером финансового просвещения

Научиться составлять личный финансовый план, увидеть старинные монеты и сфотографироваться с «мешком денег» – все это можно будет сделать в День открытых дверей Банка России 22 сентября. В этом году акция пройдет по всей стране в третий раз. В Краснодаре двери распахнут в историческом здании Госбанка на улице Орджоникидзе (пересечение с улицей Красной).

В лектории можно будет узнать, как выбрать нужный финансовый инструмент, что делать, если ваши права нарушают финансовые организации, и разобраться, что такое инфляция. Специально для детей подготовлены мастер-классы и викторины. Лекции пройдут с 10:30 до 17:30. Также на мероприятии расскажут о проектах по повышению финансовой грамотности, которые организует Южное ГУ Банка России, и о том, как стать волонтером финансового просвещения. В гости ждут всех желающих.

По словам начальника Южного ГУ Банка России Евгения Эберенца, сегодня уже ни для кого не секрет, что финансовая грамотность – один из базовых навыков, необходимых каждому человеку.

«Интерес к финпросвещению растет – это очевидно. Мы проводим лекции и мастер-классы, работаем со школьниками и старшим поколением, есть программа, разработанная специально для детских садов. День открытых дверей Банка России – еще один отличный повод напомнить людям, что уровень своей финансовой грамотности нужно повышать постоянно. Финансовый рынок развивается, появляются новые инструменты, которыми нужно уметь правильно пользоваться», – считает Евгений Эберенц.

Для посещения музейно-экспозиционного фонда в историческом здании Госбанка необходимо записаться до 21 сентября (включительно) по тел.: (861) 255-12-42 (в рабочие дни). Для участия в экскурсии при себе нужно иметь паспорт.

День открытых дверей в Южном ГУ Банка России будет проходить по адресу: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 39, с 10:00 до 18:00 22 сентября.