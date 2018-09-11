Краснодарцев приглашают принять участие в конкурсе «Мое будущее — Краснодарский край!»

Он проводится Министерством экономики Краснодарского края. Сбор заявок продлен до 15 сентября 2018 г.

— Цель конкурса — максимальное вовлечение жителей края в процесс реализации новой Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края, раскрытие творческого потенциала кубанцев и предоставление им реальной возможности непосредственно участвовать в формировании будущего своего региона, а также вовлечение населения Краснодарского края в определение приоритетов социально-экономического развития Кубани,— прокомментировали организаторы.

Работы принимаются по четырем номинациям:

«Человеческий капитал» — проекты по развитию человеческого капитала и повышению качества жизни на Кубани;

«Экономика» — проекты по повышению конкурентоспособности региональной экономики;

«Пространственно-территориальное развитие» — проекты по современной пространственной организации и развитию транспортной инфраструктуры;

«Краснодарский край-2030» — творческие работы в виде рисунков, слоганов, музыкальных произведений, фотографий, видеороликов, в которых будут отражены образы будущего региона.

В первых трех номинациях могут принять участие конкурсанты в возрасте от 16 до 35 лет. По четвертой номинации возрастных ограничений нет. Работы могут быть как индивидуальными, так и подготовленными коллективно. При этом соавторами одного проекта могут стать не более пяти человек.

Сбор заявок продлится до 15 сентября 2018 г. Направить их можно на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой «Конкурс».

Более подробно с порядком, условиями участия в конкурсе и формой заявки можно ознакомиться на сайте Министерства экономики края (http://economy.krasnodar.ru/razr-strat/konkurs/).

Дополнительную информацию также можно получить по телефонам: 8 (861) 210-70-41, 210-70-42, 210-70-37 (отдел стратегии территориального развития Министерства экономики Краснодарского края).

Конкурс проводится второй раз. В прошлом году было подано более двухсот заявок, в последний этап прошли 148 участников.