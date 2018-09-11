Яркие впечатления подарил детям театр

В Краснодаре состоялся Первый открытый фестиваль спектаклей малой формы для детей «Под солнышком». Он проходил течение трех дней, 6—9 сентября, на сцене Молодежного театра.

Идея театрального фестиваля для детей родилась в стенах Краснодарского отделения СТД РФ.

— Проведение фестиваля «Под солнышком» стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры края,— говорит председатель КО СТД РФ Анатолий Дробязко. — Спасибо генеральному директору КМТО «Премьера» Тине Юрьевне Лысовой и директору Краснодарского Молодежного театра Николаю Александровичу Табашникову за то, что предоставили сценическую площадку, на которой развернулся наш театральный форум.

За три дня маленькие зрители фестиваля «Под солнышком» увидели девять спектаклей профессиональных творческих коллективов и актеров не только из Краснодара, но и из Новороссийска, Ставрополя. Все спектакли были благотворительными, приглашения побывать в театре и стать участниками событий фестиваля «Под солнышком» получили в том числе дети с ограничениями здоровья, ребята, занимающиеся актерским мастерством в краснодарских театральных студиях, учащиеся школ искусств.

Право открыть фестиваль было дано гостям — семейному театру из Ставрополя «Добрый жук». Артисты из соседнего региона показали два спектакля. Как говорит художественный руководитель и режиссер театра «Добрый жук» Наталья Ледовских, хотелось представить краснодарцам работы разных жанровых направлений. И спектакль для самых маленьких «Люси-Растеряшка», и более масштабное представление «Лиса и заяц» были очень тепло встречены зрителями. Что касается русской сказки про хитрую лису и зайца, набравшегося храбрости, чтобы противостоять коварству Патрикеевны, то создатели оформили ее в рок-стилистике и адаптировали для детей с ограничениями слуха. В спектакле-мистерии звучит живая музыка в исполнении ВИА-Mult. Как и дома, в Краснодаре он прошел в сопровождении рассказа сурдопереводчика.

Муниципальный драматический театр Новороссийска показал в рамках фестиваля спектакль «Белая Ворона».

Седьмого сентября маленькие зрители получили удовольствие от сказки-игры «Хрустальный коготь», исполненной актером Молодежного театра Виталием Плужниковым в сопровождении оркестра «Благовест», от сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев», прочитанной актером Молодежного театра Андреем Новопашиным (во время спектакля также звучала живая музыка в исполнении скрипичного орекстра).

В программе театрального форума также прошли спектакли «Кораблик» (автор и исполнитель — Полина Стрижакова), «Красная Шапочка» (представлена Краснодарским институтом культуры), «Девочка-море» (автор и исполнитель — Жанна Скороходова), «День рождения Инфанты» (сказка О. Уайльда рассказана Марией Ступченко), «Аленушка и солдат» (представлен краснодарским частным театром «Волшебное колесо»).

Фестиваль «Под солнышком» завершился гала-концертом с участием детских творческих коллективов из Краснодара («Живое слово»), поселка Лазаревское (детская студия «Игра»), Новороссийска («Гармония») и города Коврова Владимирской области (детский театр Романа Ляпина). Торжественное закрытие провели артисты Молодежки Илья Сердюков и Полина Шипулина, создавшие на родной сцене атмосферу сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

Гостями фестиваля стало около полутора тысячи зрителей. Театральный форум «Под солнышком» стал ярким событием культурной жизни Кубани этой осени.

— Конечно, хотелось бы, чтобы фестиваль «Под солнышком» стал традиционным и проводился хотя бы раз в два года,— ответил на вопрос о возможном будущем театрального форума Анатолий Дробязко. — Мы надеемся, что Министерство культуры края поддержит такое важное начинание.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Юрия КОРЧАГИНА