На контроле краевой власти

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда провел совещание по развитию физической культуры и спорта в Горячем Ключе. Участие в мероприятии приняли представители краевого Министерства спорта, спортивной общественности города.

Напомним: после посещения Горячего Ключа глава края Вениамин Кондратьев остался недоволен развитием спортивной сферы в муниципалитете и распорядился разработать алгоритм действий для улучшения ситуации.

На недавнем расширенном заседании коллегии Министерства спорта вновь были отмечены пробелы в этом направлении. Так, в Горячем Ключе наблюдается снижение количества жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом.

— По количеству занимающихся детей в спортивных школах район занимает 43-е место в крае — охват 20,7 процента, в то время как в среднем по краю эта цифра составляет 35 процентов. Кроме того, район недостаточно активно участвует в краевых программах по строительству спортивных объектов,— отметил Николай Долуда.

Также вице-губернатор указал на недостатки в организации работы специалистов спортивной отрасли. Наблюдается частая смена руководителей отдела физической культуры и спорта, спортивные инструктора в сельских поселениях по месту жительства работают недостаточно эффективно.

На совещании детально проанализировали причины сложившейся ситуации и этапы «дорожной карты» по устранению недоработок. Николай Долуда акцентировал внимание на том, что первые результаты должны появиться уже в течение полугода. В первом квартале 2019 года власти Горячего Ключа должны будут отчитаться о принятых мерах.