Любимые места для отдыха

Губернатор Краснодарского края в рамках рабочего объезда оценил благоустройство зеленых зон краевого центра.

Глава региона в сопровождении своих заместителей, а также мэра Краснодара Евгения Первышова посетил бульвар «Николаевский», аллею 80-летия образования Краснодарского края и Вишняковский сквер.

Бульвар «Николаевский» в микрорайоне Гидростроителей вошел в число общественных территорий, где будет выполнено благоустройство в результате проведенного голосования кубанцев в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

— Сделать для жителей микрорайона комфортный, зеленый бульвар в шаговой доступности — вот сегодняшняя задача. Людям необходима такая зона отдыха,— подчеркнул губернатор.

По словам Евгения Первышова, предпроектные работы по благоустройству бульвара уже проведены. Планируется, что проект будет реализован в 2019—2022 годах.

Также губернатор оценил ход создания аллеи к 80-летию образования Краснодарского края, которая расположена в Юбилейном микрорайоне. Напомним: к главе региона обратились жители микрорайона с просьбой оказать содействие в дальнейшем развитии Рождественского парка. По инициативе Вениамина Кондратьева на этой территории была предотвращена жилищная застройка, земельные участки вернули в муниципальную собственность.

— Впервые за всю историю краевого центра для создания аллеи отведена такая большая территория — более четырех гектаров, это достижение современного Краснодара. Уверен, это место станет любимым для всех жителей микрорайона,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Уже проработана и утверждена проектно-сметная документация, выполнена процедура определения подрядчиков, начаты строительно-монтажные работы. Планируется установить детскую и спортивные площадки, скейт-парк, озеленить территории, оборудовать автомобильную парковку. На эти цели было выделено более 160 млн рублей из бюджетов всех уровней в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как доложил Евгений Первышов, все работы по благоустройству первой очереди проекта — аллеи будут завершены в декабре текущего года. После этого планируется строительство второй очереди проекта. Всего планируется благоустроить порядка 13 гектаров. Предполагается, что длина объединенной аллеи составит 1,1 км.

Также губернатор оценил приведенный в порядок сквер, расположенный на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой. Напомним: по поручению Вениамина Кондратьева, заброшенный Вишняковский сквер был восстановлен. На площади около 1,6 гектара демонтировали старый асфальт и бордюры, сформировали аллеи, газоны, клумбы, вымостили тротуарной плиткой аллеи, сделали новое ограждение и уличное освещение, а также обновили стелу с названием сквера на входе. В ближайшее время планируется благоустроить соседний участок площадью 0,75 гектара.