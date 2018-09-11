На пороге цифровой трансформации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов приняли участие в официальной церемонии открытия XII Международной выставки и научной конференции «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике.

Глава региона приветствовал гостей и участников мероприятия, отметив, что с каждым годом интерес к выставке увеличивается.

— Я рад видеть здесь людей разных специальностей и профессий. Передовые технологии не должны быть далекими и непонятными для жизни. Всё, что производит наша промышленность, должно служить людям и развивать экономику, делать городскую среду комфортнее,— отметил губернатор края.

Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что разработки участников «Гидроавиасалона» будут этому способствовать. Он также обратил внимание на то, что выставку посещают юные изобретатели в качестве как гостей, так и участников.

— Свои первые шаги к прорывным технологиям дети сделают, возможно, именно на геленджикском «Гидроавиасалоне». Те идеи, которые пять — семь лет назад были представлены здесь в качестве проектов, сегодня реализуются и претворяются в жизнь,— сказал губернатор.

Как отметил Олег Бочаров, в этом году выставка посвящена цифровой трансформации промышленности.

— Такое количество умственного потенциала на квадратный метр я не встречал еще ни на одной выставке. Важно то, что интеллектуальный обмен между специалистами и конструкторами запущен,— сказал заместитель федерального министра.

После торжественной части губернатор Краснодарского края посетил выставочный комплекс площадью более четырех тысяч квадратных метров. Он разделен на несколько частей: зону статической экспозиции, где размещаются натурные образцы летательных аппаратов, зону беспилотных летательных аппаратов, выставочные павильоны, также выделена зона цифровой экспозиции.

В рамках Международной выставки и научной конференции «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике состоялось совещание министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

По словам министра, образцы морской и авиатехники, презентованные в городе-курорте, отвечают всем требованиям комфортных и безопасных перевозок пассажиров. Отечественное производство самолетов для малой авиации сегодня позволяет в том числе активнее развивать воздушное сообщение в регионах.

— Особенно это актуально для Краснодарского края с учетом его курортной составляющей и имеющейся сети аэропортов,— подчеркнул Денис Мантуров.

Губернатор отметил, что на Кубани необходимо развивать внутренние пассажирские авиаперевозки. Однако в этом вопросе нужна поддержка со стороны федерации.

— В крае достаточно хорошо развита дорожная инфраструктура. Следующий шаг — становление региональной авиации. Это повысит инвестиционную привлекательность Кубани, ее деловую активность, позволит привлечь дополнительных туристов,— сказал Вениамин Кондратьев.

В 2018 году «Гидроавиасалон» превысил показатели предыдущего года по количеству экспонентов и установил рекорд. Свою продукцию и услуги представили 203 компании из шести стран мира. Ряд воздушных судов был представлен на «Гидроавиасалоне» впервые: новинками стали самолет местных воздушных линий L-410UVP-E20 и легкий самолет Т-500А, установленные на поплавковые шасси. Всего на статических стоянках в аэропорту города и на гидробазе ТАНТК им. Г. М. Бериева, а также в полете было представлено 52 воздушных судна, кроме того, демонстрировалось шесть катеров.

В небо над Геленджикской бухтой поднялись пилотажные группы «Стрижи» и «Первый полет». Демонстрационные полеты выполнили самолеты-амфибии Бе-200ЧС и Бе-103, легкомоторные летающие лодки, вертолеты.

«Гидроавиасалон» в 2018 году стал и спортивным мероприятием. Впервые состоялись полеты в рамках отборочного этапа соревнований по высшему пилотажу «Кубок МАКС». В дни работы выставки прошли состязания в рамках чемпионата России по аквабайку. Также прошел этап Детского дивизиона Национальной парусной лиги.

За четыре дня выставку посетило 26,4 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей.