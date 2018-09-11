Приоритет в развитии торговли

Руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный и глава Лабинского района Игорь Чагаев приняли участие в торжественной церемонии открытия фермерского дворика.

Этот фермерский дворик стал шестьдесят вторым, созданным в рамках исполнения поручения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Здесь на площади около четырехсот квадратных метров будут реализовывать свою плодоовощную продукцию местные аграрии. Также предусмотрены места для продажи молока и сыра — для этого установили холодильное оборудование.

— Открытие фермерских двориков позволяет нам решать ряд задач. Во-первых, это создание эффективной инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции, которая сегодня является приоритетом в развитии торговли региона. Во-вторых, мы сохраняем традиционный формат торговли Кубани — рынки и ярмарки. И, наконец, потребители получают безопасную, качественную и доступную продукцию,— подчеркнул Роман Куринный.