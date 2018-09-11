Работа на благо жителей

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский провел встречу с региональным активом отделения ОНФ, в ходе которой обсудили взаимодействие органов исполнительной власти и Общероссийского народного фронта в рамках исполнения нового майского указа президента.

От имени губернатора Алексей Копайгородский поблагодарил актив отделения за внимание к проблемам региона.

— И мы, и ОНФ работаем на благополучие жителей Кубани, на решение наиболее злободневных для них вопросов,— акцентировал Алексей Копайгородский. — Учитывая изменения в работе ОНФ, уверен, это сотрудничество станет еще более эффективным.

Напомним: Общероссийский народный фронт меняет формат своей деятельности. Вместо пяти рабочих групп будет образовано двенадцать тематических площадок. Они соответствуют числу задач, поставленных Владимиром Путиным в мае этого года.

По словам члена регионального штаба ОНФ, депутата Госдумы Светланы Бессараб, это позволит качественнее вести работу по той или иной теме. Например, усилить мониторинг состояния фельдшерско-акушерских пунктов в крае. Член регионального штаба отметила, что в июне и августе 2018 года ОНФ проверили состояние ФАПов почти в ста малочисленных сельских поселениях края. Более 50 процентов из них показали достойную работу. Однако есть ряд пунктов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Все замечания были направлены в региональное Министерство здравоохранения. Часть недостатков устранена — по остальным ведется работа, сообщила Светлана Бессараб.

Помимо вопросов повышения качества услуг в здравоохранении представители новых тематических площадок смогут контролировать исполнение майского указа в сферах образования, экологии, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства.

На каждой площадке будут работать не менее трех модераторов. Это активисты и эксперты Общероссийского народного фронта.