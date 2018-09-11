Инновации. Доступность. Реальные результаты

Под таким названием в Сочи стартовал X Юбилейный глобальный форум Альянса за финансовую доступность. В мероприятии приняли участие зампред правительства РФ Максим Акимов, вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Благодаря международному форуму участники из девяноста стран получили возможность продемонстрировать последние инновации в области финансовых технологий и обеспечения доступности финансовых услуг.

— Мы должны уделить внимание вопросу, как минимизировать монопольное владение финансовыми услугами и обеспечить здоровую конкуренцию на финансовом рынке. Наша основная цель — серьезно увеличить долю населения, имеющего свободный доступ к услугам даже в отдаленных уголках стран,— сказала Ольга Скоробогатова.

В свою очередь Игорь Галась акцентировал внимание на том, что для Краснодарского края — честь принимать столь значимое и масштабное мероприятие. Он подчеркнул, что регион — один из лидеров по уровню развития банковской инфраструктуры в стране. Сегодня по общему числу действующих банковских учреждений край занимает второе место в России после Московского региона: на сто тысяч жителей приходится 25 банковских подразделений. Кроме того, от финансового сектора в экономику региона ежегодно поступает более 1,8 трлн рублей кредитных ресурсов с тенденцией к дальнейшему росту, добавил заместитель главы региона.

— Краснодарскому краю необходим экономический рывок. В этом году мы принимаем новую Стратегию социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. И ее реализация предполагает высокую финансовую грамотность населения и наличие развитого, активного и современного банковского сектора,— отметил Игорь Галась.

В Краснодарском крае активно развивается инфраструктура финансового просвещения граждан. В том числе функционирует уже три региональных центра финансовой грамотности, где ведется подготовка финансовых консультантов, преподавателей школ, техникумов, колледжей и вузов.

Например, из 1,7 млн пенсионеров более половины получают пенсии на банковские карты, пользуются банкоматами и онлайн-сервисами.

— В перспективе мы ожидаем увеличение доли пенсионеров, прибегающих к услугам онлайн-банкинга. Рассчитываем, что уже в ближайшее время финансовые технологии стремительно войдут в повседневную жизнь кубанцев, а цифровая экономика станет понятна каждому,— резюмировал вице-губернатор.