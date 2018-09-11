Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова оценила, как идет подготовка к запуску детского технопарка «Кванториум» в Краснодара. Заместитель главы края осмотрела помещения трехэтажного здания будущего технопарка вместе с министром образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Еленой Воробьевой.

Региональным оператором «Кванториума» является Центр детского и юношеского технического творчества. Его директор Владимир Щебетун рассказал Анне Миньковой, что подготовка идет по плану, в настоящее время продолжается процесс закупки дорогостоящего высокотехнологичного оборудования для лабораторий. Всего их будет шесть. Пять из них не имеют аналогов в крае по оснащенности. Это «IT-квантум», «Энерджиквантум», «Биоквантум», «Аэроквантум» и «Робоквантум». Также в технопарке предусмотрены кабинеты для занятий английским языком и шахматами. Особенно заместитель главы края отметила просторные помещения «Хайтек-цеха» и лектория. В медийном зале будут проводиться в том числе мероприятия с педагогами из муниципалитетов.

Напомним, что в создание технопарка общей площадью 1100 квадратных метров вложено 63 миллиона рублей из федерального бюджета и еще двадцать миллионов — из краевого бюджета по распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. За счет этих средств приобретается оборудование и мебель, расходные материалы на первый год обучения.

Прием заявлений от желающих бесплатно заниматься в «Кванториуме» ведется с середины августа. На сегодняшний день уже принято 360 заявок. Планируется, что ежегодный охват проекта составит не менее 800 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, более 3500 ребят из разных муниципалитетов станет участниками мероприятий.

— «Кванториум» — это уникальный проект. По истечении времени будут сформированы группы талантливых детей, которые будут заниматься разработкой проектов и реализовывать свои замыслы,— рассказал Владимир Щебетун, отметив, что с детьми будут работать 22 специалиста, штат почти полностью укомплектован.

Как отметила министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева, преподаватели уже прошли обучение в «Сколково» и ознакомились с работой действующих технопарков в четырех регионах.

— Самое главное, чтобы преподаватели были сильными, смогли профессионально обучить наших детей, которые дальше уже будут показывать себя на российском уровне. Такие площадки являются важным элементом дополнительного образования школьников,— подчеркнула Анна Минькова.

«Кванториумы» создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» по всей стране. Краснодарское учреждение планируется открыть в начале ноября, при этом федеральный куратор сети технопарков назначит единый день открытия в регионах.