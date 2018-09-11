Стереопикник по-краснодарски

В Краснодаре, в парке имени 30-летия Победы, состоялся четвертый фестиваль «Стереопикник». Двухдневный фестиваль традиционно прошел в выходные дни. В воскресенье его посетил глава города Евгений Первышов с дочерью Полиной.

— Это очень интересный формат мероприятия. Здорово, что он набирает популярность. Фестиваль привлекает горожан на природу, в парки, отвлекает от торгово-развлекательных центров. Атмосфера здесь потрясающая, много молодежи. Видно, что людям здесь нравится, удобный формат общения и отдыха на природе. Рассчитываю, что со временем таких событий в нашем городе станет больше. Готов и дальше поддерживать их проведение,— сказал Евгений Первышов.

Как рассказала Евгению Первышову директор креативного агентства и организатор «Стереопикника» Ангелина Стипиди, слоган фестиваля этого года — «Дай Пять!». В выходные в парке работало пять основных зон: большая концертная сцена, малая DJ-сцена, зона активности спонсора фестиваля, вейк-база и ресторанный дворик. Тематические развлечения предусмотрены для пяти разных возрастных групп.

Для гостей фестиваля было организовано более десяти концертов. Также на территории «Стереопикника» можно было сфотографироваться на фоне инсталляций, посетить «полевой загс», мастер-классы для детей, зоны активности.

Вместе с Ангелиной Стипиди и директором МУП «Парки. Инвестиции. Туризм» Кириллом Клодтом Евгений Первышов посмотрел площадки фестиваля, различные зоны активности, пообщался с горожанами. Как рассказала Ангелина Стипиди, сильный дождь в субботу внес коррективы — гостей фестиваля было немного, однако в воскресенье погода наладилась, к 17:00 поучаствовать в фестивале уже пришли тысячи жителей и гостей Краснодара.