Одной из важных составляющих права каждого на доступ к правосудию является возможность пользоваться помощью профессионального юриста, в том числе и бесплатно. О порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи для жителей Краснодарского края в интервью нашей газете рассказал первый заместитель директора Правового департамента администрации Краснодарского края Геннадий Балдинов.

— Геннадий Николаевич, кто может воспользоваться бесплатной юридической помощью?

— Реализация конституционной гарантии права гражданина на получение квалифицированной юридической помощи бесплатно отражена в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Изучение этого федерального закона можно начать со статьи 20, в которой перечислены категории граждан, имеющих право воспользоваться квалифицированной юридической помощью бесплатно. Это такие малозащищенные группы населения, как малоимущие граждане, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и некоторые другие категории граждан.

Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года №2697-КЗ «О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края» установлено дополнительно шесть категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в Краснодарском крае. К ним относятся: граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, вдовы (вдовцы), не вступившие в новый брак, имеющие несовершеннолетнего (-их) ребенка (детей), неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости и являющиеся инвалидами III группы, а также граждане, достигшие возраста 80 лет, ветераны боевых действий, проживающие на территории Краснодарского края, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет.

Федеральным и краевым законодательством также установлены и определенные случаи предоставления бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления документов правового характера, а также в виде представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах и организациях (оспаривание сделок с недвижимым имуществом, признание права на единственное жилое помещение, взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, восстановление имущественных и личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, и другие случаи).

— Куда могут обращаться жители Кубани за бесплатной юридической помощью?

— За реализацией своего права на получение бесплатной юридической помощи жители Кубани могут обращаться в Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Государственное юридическое бюро Краснодарского края», координацию и регулирование деятельности которого мы осуществляем.

В настоящее время учреждение имеет подразделения в девяти муниципальных образованиях Краснодарского края: город Краснодар, ул. Октябрьская, д. 68, этаж 3; город Темрюк, ул. Ленина, д. 14; станица Кущевская, пер. Школьный, д. 55; город Тимашевск, ул. Пионерская, 90а; город Тихорецк, ул. Энгельса, 126; город Армавир, ул. Комсомольская, 94; город Сочи, Курортный проспект, д. 53; город Ейск, ул. Коммунаров, д. 4; город Горячий Ключ, ул. Ленина, 156.

— Расскажите о самых востребованных видах юридической помощи.

— За три года деятельности учреждения бесплатная юридическая помощь оказана более 13 тысячам жителей Краснодарского края. Если анализировать статистику, то самыми востребованным видом бесплатной юридической помощи, предоставляемой учреждением, является правовое консультирование в устной форме по вопросам предоставления мер социальной поддержки, назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий, признания права на жилое помещение и земельный участок.

Специалисты Государственного юридического бюро Краснодарского края имеют высшее юридическое образование, постоянно совершенствуют свои знания, следят за изменениями в законодательстве и судебной практике.

Для повышения доступности бесплатной юридической помощи жителям Краснодарского края мы стараемся использовать все методы и технологии, которые находятся в нашем распоряжении.

Учреждение проводит дни открытых дверей, участвует в выездных приемах в составе мобильной приемной главы администрации (губернатора) Краснодарского края, с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, проводит совместные приемы граждан с депутатским корпусом.

Наши специалисты и специалисты учреждения два раза в месяц выезжают в муниципальные образования Краснодарского края, которые территориально удалены от структурных подразделений учреждения. Мы осуществляем прием граждан, предоставляем консультации по правовым вопросам, составляем заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, при необходимости собираем документы для защиты интересов гражданина в суде.

Также мы стараемся активно развивать направление правового информирования и правового просвещения населения, взаимодействуя с органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, общественными объединениями.

За первое полугодие 2018 года учреждением проведено около двухсот лекций, обучающих и практических семинаров, круглых столов и других мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности жителей Кубани.

В качестве примеров таких мероприятий можно привести проведение семинара в Армавирском индустриальном техникуме для инвалидов на тему «Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение», проведение лекции для пенсионеров, находящихся на реабилитации в Муниципальном казенном учреждении «Центр Источник» администрации муниципального образования город Горячий Ключ, на тему «Способы управления многоквартирным домом», реализацию проекта «Школа права» на базе Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Восхождение».

В рамках проекта «Школа права» сочетаются теоретические и практические подходы в обучении праву людей с ограниченными возможностями. Так, в ходе теоретической части специалист Государственного юридического бюро Краснодарского края освещает положения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Краснодарского края, в рамках практической части рассматриваются конкретные проблемные жизненные ситуации, варианты их правового разрешения.

Мы надеемся, что после нашего интервью граждане, которые не знали о бесплатной юридической помощи, о деятельности Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Государственное юридическое бюро Краснодарского края», смогут туда обратиться для решения возникших вопросов правового характера и реализации своего конституционного права.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА