Спасая человеческие жизни

Восьмое сентября — Всемирный день оказания первой медпомощи. Служба «скорой медпомощи», поликлиники и врачебные амбулатории — вот куда в первую очередь обращается человек со своей болью. Именно поэтому специалисты этих служб всегда готовы к оказанию помощи пациентам и спасению их жизней.

В службе «103» Кубани 650 автомобилей «скорой помощи», реанимобилей, а также вертолет санавиации, оснащенные современным оборудованием. Бригады «скорой» готовы незамедлительно выехать на помощь. Фельдшеры и врачи имеют при себе планшеты и средства связи для консультации коллегами краевых клиник.

С начала года бригады «скорой помощи» выполнили 1,2 млн выездов на вызовы, почти 10 процентов которых стали для жизни пациентов решающими. Благодаря в том числе и своевременным грамотным действиям специалистов службы «скорой» буквально спасено 110 тысяч жизней.

Сотрудниками скорой медицинской помощи края только за прошедшие месяцы 2018 года выполнено более 14 тысяч выездов к больным с острым коронарным синдромом, поведено около 700 тромболизисов на догоспитальном этапе. Более девяти тысяч раз бригады «скорой» выезжали к пострадавшим в ДТП. Пациентам была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в больницы различного уровня для продолжения лечения.

Первую помощь оказывают и медработники амбулаторного звена. Это специалисты поликлиник, офисов врача общей практики и врачебных амбулаторий. Ежегодно регистрируется более 50 миллионов обращений в медорганизации первичного звена.

Историй спасения людей, когда от командной работы медработников зависит чья-то жизнь, с каждым днем всё больше. Но важно отмечать не только работу медиков, спасателей и сотрудников полиции, но и неравнодушных граждан, которые, действуя решительно, помогают спасти бесценные человеческие жизни.

Чтобы не проходить мимо, когда кому-то рядом с вами плохо, необходимо владеть приемами оказания первой доврачебной помощи. Учебный центр государственного бюджетного учреждения «Региональный центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения Краснодарского края создан одиннадцать лет назад для подготовки сотрудников экстренных служб и населения края по первой помощи. За это время более 45 тысяч человек обучилось грамотно оказывать первую помощь.

Особое внимание Учебный центр РЦМК уделяет подготовке педагогов. Именно они проводят длительное время с детьми и отвечают за их безопасность. Только за последние два года подготовку по оказанию первой помощи прошло почти три тысячи педагогических работников Краснодарского края. И тренинги для учителей продолжаются. Регулярно специалисты РЦМК выезжают в образовательные организации и проводят обучение. Работники бюджетных организаций Краснодарского края обучаются первой помощи на бесплатной основе.

Подать заявку на обучение может каждый житель Кубани, желающий знать, как спасать человека при состояниях, угрожающих жизни. Подробная информация по организации и проведению обучения размещена на сайте rcmk.ru, в разделе «Учебный центр».

Пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края