Краснодарская транспортная прокуратура разъясняет Правила проезда и перехода через железнодорожные пути

Соответствующие правила безопасности устанавливаются нормативными актами Российской Федерации, в частности приказом Минтранса России «Об утверждении Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути».

Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах. Обратите внимание! Рельсы одинаково скользкие и зимой, и летом. Если вам все-таки необходимо перейти через пути, ни в коем случае не наступайте на них и пересекайте пути только под прямым углом. Главное — убедитесь, что нет приближающегося поезда.

При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а также другими местами, обозначенными соответствующими знаками. При этом важно внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами или работниками железнодорожного транспорта.

Важный момент: находясь около железной дороги, необходимо снять наушники, поскольку уровень шума в наушниках может превышать сто децибелов, из-за чего можно не услышать шум приближающегося поезда.

Проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорожные пути допускается только по пешеходным переходам и обязательно с сопровождающим.

При проезде граждан через железнодорожные пути на транспортных средствах должны соблюдаться нормы, установленные пунктом 15 постановления Правительства Российской Федерации «О Правилах дорожного движения». Напомним это пункт.

«— 15.1. Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).

— 15.2. При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).

— 15.3. Запрещается выезжать на переезд:

- при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

- при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);

- при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком либо с вытянутыми в сторону руками);

- если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

- если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Кроме того, запрещается:

- объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства;

- самовольно открывать шлагбаум;

- провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы;

- без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш.

— 15.4. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 („Движение без остановки запрещено”) или светофора, если их нет — не ближе 5 м от шлагбаума, а при отсутствии последнего — не ближе 10 м до ближайшего рельса.

— 15.5. При вынужденной остановке на переезде водитель должен немедленно высадить людей и принять меры для освобождения переезда. Одновременно водитель должен:

- при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда;

- оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги;

- при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.

Примечание. Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью — с факелом или фонарем). Сигналом общей тревоги служат серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов».

Возвращаясь к Правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, следует отметить, что в разделе IV приказа определены действия граждан, находящихся в зонах повышенной опасности. В частности, пунктом 10 приказа установлен перечень действий граждан, которые не допускаются на железнодорожных путях и пассажирских платформах.

Итак, ни в коем случае нельзя подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным составом, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы, бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом, устраивать различные подвижные игры, оставлять детей без присмотра, прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути, проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума.

Кроме того, нельзя подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных линий и искусственных сооружений, прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи, приближаться к оборванным проводам.

Также нельзя повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования или железнодорожных путей необщего пользования, повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать знаки, указатели или иные носители информации, оставлять на железнодорожных путях вещи.

Нельзя иметь при себе предметы, которые без соответствующей упаковки или чехлов могут травмировать гражданина, а также которые являются огнеопасными, отравляющими, воспламеняющимися, взрывчатыми и токсическими. Запрещается проходить по пешеходным переходам через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора (при отсутствии светофора — перед приближающимся железнодорожным подвижным составом), проезжать и переходить через железнодорожные пути в местах, не установленных пунктом 7 настоящих правил, находиться на железнодорожных путях (в том числе ходить по ним).

Что касается нахождения граждан на пассажирских платформах, то здесь также необходимо соблюдать определенные правила. Итак, гражданам следует не создавать помех для движения железнодорожного подвижного состава, принимать все возможные меры для устранения помех, обеспечивать информирование о помехах работников инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования, отходить на расстояние, при котором исключается воздействие воздушного потока, возникающего при приближении железнодорожного подвижного состава. Кроме того, в случаях возникновения ситуации, требующей экстренной остановки железнодорожного подвижного состава, следует подать сигнал возможным способом, держать детей за руку или на руках, информировать о посторонних и забытых предметах при возможности работников инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования.

Ни в коем случае нельзя подходить к вагонам до полной остановки поезда, прислоняться к стоящим вагонам, оставлять детей без присмотра при посадке в вагоны и высадке из вагонов, осуществлять посадку и высадку во время движения, стоять на подножках и переходных площадках, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов, высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров.

Обратите внимание! Минимальное расстояние от окна поезда до сооружений на улице — 72 см! Не высовывайтесь в окно: столкновение с наружным предметом даже на невысокой скорости нанесет вам тяжелую травму!

Запрещается проезжать в местах, не приспособленных для проезда, повреждать железнодорожный подвижной состав, подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава, курить в вагонах пригородных поездов, курить в местах, не предназначенных для курения, в пассажирских поездах.

Осуществлять посадку и высадку нужно так, чтобы не создавать помехи другим гражданам, причем делать это только при полной остановке поезда и только со стороны пассажирской платформы, в специально отведенных и приспособленных местах железнодорожных станций. И не забудьте держать детей за руки или брать их на руки.

Лица, нарушающие указанные правила, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Например, повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей. Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде влекут наложение административного штрафа в размере ста рублей. Выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные пути и платформы влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.