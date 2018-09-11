Снижение — путь к улучшению

За восемь месяцев 2018 года на территории Западного округа Краснодара, как и по краю, сохранилась тенденция к снижению преступности. Так, в округе совершено 1959 преступлений, что ниже аналогичного показателя 2017 года на 344 преступления, при этом на два процента выросло количество раскрытых в 2018 году преступлений.

Так, по сравнению с 2017 годом в результате принятых прокуратурой округа мер координационного характера удалось снизить количество совершенных убийств (с семи до одного), краж чужого имущества (на 141), преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе сбыта наркотических средств (на 82 и 18 преступлений соответственно), грабежей — на 14 преступлений — с 58 до 44 и разбойных нападений — с 13 до 11 преступлений, а также тяжких и особо тяжких преступлений (на 77).

Кроме того, удалось не допустить совершения преступлений террористического и экстремистского характера.

При снижении количества совершенных вышеуказанных преступлений на территории округа зарегистрировано увеличение числа преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (на три), хищений чужого имуществ путем обмана (на два), хищения чужого имущества из квартир (на семь), дорожно-транспортных происшествий, в том числе повлекших смерть (на два), хулиганств (на два).

Причинами роста данных преступлений стали как пренебрежение мерами безопасности со стороны потерпевших, так и отсутствие должной профилактической работы со стороны сотрудников полиции с жителями на закрепленной за ними территории.

С учетом сложившейся криминогенной обстановки на территории округа в целях недопущения роста совершенных преступлений против личности и собственности прокуратура округа напоминает гражданам о необходимости бдительно относиться к сохранности имущества, не оставлять его без присмотра, в вечернее время избегать конфликтных ситуаций с лицами, находящимися в алкогольном опьянении, не находиться в малоосвещенных местах с незнакомыми людьми.

Работа прокуратуры округа по принятию мер координационного характера, направленных на снижение количества совершенных на территории округа преступлений, будет продолжена.