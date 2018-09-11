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Праздник народной еды

Вторник, 11 сентября 2018 08:55
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Праздник народной еды

В Краснодарском крае пройдет праздник народной еды «Веселые шкварки». Традиционно событие развернется в окрестностях станицы Азовской Северского района 29 сентября.

На огромном поле, откуда открывается живописная панорама с видом на Кавказский хребет и гору Собер-Баш, десятки кулинаров и мастеров раскроют гостям фестиваля секреты национальной кухни и народного творчества. На фестивале представят гастрономическую культуру, обычаи и традиции русской, кубанской, грузинской, осетинской и адыгской кухни.

Как рассказали в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в программу включено около десяти тематических зон и культурных мероприятий. В этом году гостей праздника «Веселые шкварки» ждут дегустации традиционных и современных блюд различных народов, выступления кубанских и адыгейских фольклорных коллективов.

Также участники события смогут побывать на ярмарке кулинарных и фермерских товаров, предметов народного творчества, попробовать себя в интерактивных играх и конкурсах, показать свои способности в кулинарных и творческих мастер-классах.

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