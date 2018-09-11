Равновесие жизни нарушено

В 2018 году погода бьет все рекорды по сюрпризам. И прошлый год был не сахар. Но в этом году, кажется, на всех материках почувствовали, что с природой что-то творится неладное. Тают невиданными темпами ледники в Антарктиде и Арктике. В Америке и Европе бушуют смерчи, ураганы. Японию, Индонезию, Иран сотрясают землетрясения. В Китае, Германии, Франции, Швейцарии то и дело реки выходят из берегов, нанося огромный материальный ущерб. Причем проливные дожди сменяются смертельной засухой. Страны Сахеля в Северной Африке, напротив, изнывают от невозможной жары.

Высокие температуры становятся причиной страшных пожаров в Испании, Португалии, Италии, Греции и даже Швеции, с которыми всё труднее справляться, причем страны, где бушуют огненные смерчи, сами уже не в состоянии справиться с огнем — приходится обращаться за помощью к мировому сообществу. Огонь уже не только уничтожает маленькие поселения, но и врывается в города и оставляет после себя пепелища. Горят дома, хлебные поля и сады — первооснову жизни. Велико и количество человеческих жертв.

Россию тоже сюрпризы погоды не жалуют. Страшная засуха поразила Крым, Волгоградскую, Астраханскую области, Ставропольский край, север Краснодарского края и другие южные регионы страны.

Люди задаются вопросом: что случилось, что происходит с погодой и природой? Многие думают, что это просто аномалия, какие случались во все времена.

Быть готовыми ко всему

Увы, мы должны быть готовы к тому, что летом теперь может выпадать снег, а зимой могут расцветать деревья, а потом снова вернется зима. Урожаи будут всё более нестабильными из-за капризов погоды. И правительству нашей страны нужно воздержаться от реализации урожая этого года за рубежом. Он может понадобиться самим в случае неблагоприятных погодных условиях уже в следующем году. И что тогда?

Ученые утверждают, что двадцатый век был самым благоприятным за всю тысячелетнюю историю планеты. И ждать такого же благоприятного климата и в XXI веке не стоит. Нужно быть готовыми ко всему. Тем более интенсивное развитие экономик мира, массовые выбросы в атмосферу углекислого газа предприятиями, автотранспортом, чудовищное истребление лесов, загрязнение рек, морей и океанов привели планету к такому состоянию, когда она стала неспособна к самоочищению. Земля миллиарды лет устанавливала равновесие жизни и всей неживой природы на планете. Это равновесие уже во второй половине прошлого века подошло к зыбкой грани, за пределами которой начинается хаос.

Чтобы сохранить на Земле жизнь и коренным образом изменить социальную и экономическую практику, природа отпустила нам очень мало времени.

Человечество перешагнуло за пределы роста

В 1972 году впервые вышла работа группы авторов «Пределы роста», которая буквально взорвала научное сообщество. На основании своих исследований и созданной компьютерной модели авторы сделали вывод, что еще в первой половине текущего столетия существующие социально-экономические и геополитические тенденции приведут к разрушению основ индустриального общества, если не будут осуществлены значительные изменения.

В 1972 году авторы книги Донелла и Денис Медоуз и Йорген Рандерс отводили на смену курса пятьдесят лет. В 1992 год ученые повторили исследования, которые подтвердили выводы, сделанные двадцать лет назад. Исследователи обнаружили и нечто новое: человечество уже вышло за пределы самоподдерживания Земли.

В третьем издании книги авторы рассмотрели несколько сценариев развития общества. Чтобы избежать природной катастрофы, авторы предлагают установить эффективный контроль над рождаемостью, поскольку Земля перенаселена уже в несколько раз. Необходимо установить и пределы материального производства на уровне разумной достаточности. Авторы предлагают в течение двадцати лет развивать новые технологии, минимально влияющие на состояние атмосферы Земли и природу, что позволит существенно сократить экологическую нагрузку до уровня устойчивого равновесия. Только при соблюдении данных условий мир получит возможность перейти к устойчивому развитию.

В других сценариях авторы показывают, что достижение успехов в отдельных областях, как, например, сокращение рождаемости, или только принятие новых технологий или инноваций в рыночной экономике, или только снижение загрязнения природы, не решает проблем. Только в совокупности решения этих проблем можно улучшить состояние больной природы. А она серьезно больна. И нуждается в срочном лечении.

Авторы предупреждают, что если будут приняты названные меры, то еще существует возможность до 2020 года избежать неконтролируемого спада. Отпущенный срок слишком короток. Население Земли не только не взято под контроль, но Китай, наоборот, разрешил отменить ограничения на рождаемость. Из стран мусульманского мира пока только Египет провозгласил программу по сокращению рождаемости. Другие и дальше не намерены ограничивать рост народонаселения. Поэтому население планеты продолжает расти.

Ужесточать экологические требования

Сокращение выбросов в атмосферу в Европе пока существенно на состояние атмосферы не повлияло. Вместо того чтобы ужесточить экологические требования к производству и производственным технологиям, США вышли из договора по коллективной экологической безопасности, предполагающей меры по сокращению вредных выбросов в атмосферу. А ведь США — одни из основных ее загрязнителей со своей самой мощной экономикой в мире. Не торопятся сокращать вредные выбросы в атмосферу и многие развивающиеся страны.

Загрязнение среды ведет к сокращению продуктивности земель, падает производство продовольствия, сокращается продолжительность жизни. Деградация природы привела к нарушению процессов воспроизводства систем биосферы, что в свою очередь снижает их продуктивность. В настоящее время биомасса планеты, то есть биопродуктивность планетарной биосферы, снизилась, по мнению ученых, по меньшей мере на 25 процентов. Древние письменные источники утверждают, что, например, две тысячи лет назад в Вавилоне (нынешняя территория Ирака) урожайность зерновых была в семь раз выше, чем в самых передовых современных фермерских хозяйствах.

Из двадцати отпущенных учеными лет на изменение отношения человека к сохранению природы, среды обитания человечества прошла уже половина срока. Десять лет практического бездействия вместо перехода к устойчивому развитию сильно сужают перспективы развития человечества.

Отдельные меры, которые в другом случае привели бы к успеху, сегодня не дают никакого результата. Они свидетельствуют о потере локальной и глобальной устойчивости биосферных комплексов, свидетелями чего мы все являемся в последние годы: это и нарастание стихийных бедствий, и изменения климата, и увеличение размера колебаний параметров биосферы, и нарушение их ритмов.

Наконец, деградация биосферы привела к пресечению процесса естественной созидательной эволюции жизни на Земле, направленной на увеличение разнообразия элементов (животных, растений, микроорганизмов) и количества связей между элементами биосферы, что способствует отбору на гармонизирующие изменения между элементами биосферы и формирует общую стратегию эволюции в направлении ее нарастающей устойчивости.

Быть или не быть

Маловероятно, что человечество радикально и быстро перестроит в ближайшие годы свою социально-экономическую деятельность. Следовательно, можно предположить с большой долей вероятности, что процессы деградации природы примут необратимый характер, свидетелями начала которых мы все сегодня являемся, и жизнь на Земле может закончиться уже в XXI веке. К такому выводу приходит всё большее число ученых всего мира.

Так, профессор Виктор Горшков в 1987 году опубликовал работу «Пределы устойчивости биосферы и окружающей среды», а затем книгу «Физические и биологические основы устойчивости жизни» (1995). В своих работах Горшков впервые в мире научно обосновал условия устойчивости окружающей среды и необходимости сохранения природного естества, биотической регуляции и устойчивости биосферы.

Мы знаем, что каждый день сегодня на планете исчезают тысячи видов животных и растений. Некоторые из них сохранились лишь в заповедниках.

Между тем, утверждает Горшков, только сообщество естественных видов сохраняло в течение сотен тысяч лет и сможет сохранить постоянство параметров среды нашего обитания, как то: газовый состав атмосферы, химический и биохимический состав земли и воды, а также приземной спектр солнечного излучения.

Горшков напоминает любителям покорения природы, что принципиально никакими, даже теоретически предельно возможными средствами вычислительной техники самой отдаленной перспективы мы никогда не сможем не только гарантировать управление, но и вообще адекватно контролировать природные процессы в биосфере.

Мы не можем контролировать природу

По мнению ученого, численные пределы допустимого воздействия на природу в настоящее время превышены более чем в десять раз!

Другие ученые видят условием сохранения естественного видового многообразия, то есть условием сохранения устойчивости биосферы, расширение площади заповедников (на Кубани их число постоянно растет), где была бы запрещена любая хозяйственная деятельность, до 30 процентов обитаемой суши, а общая природоохранная площадь вместе с заповедниками должна занимать до 85 процентов территории. За пределами заповедников допускается ведение охотхозяйств и собирательство, что, как это ни покажется парадоксальным, позволяет получать в три раза больше биологической продукции, нежели ее дает современное сельское хозяйство. Такое природопользование более чем десятикратно рентабельнее самого современного и передового сельхозпроизводства, учитывая энерго- и научные траты, не говоря уже о пагубном влиянии современного хозяйствования на плодородие почв и окружающую среду.

Нас испортил прогресс

При огромном населении Земли вряд ли собирательство и охота, возвращение к первобытному образу жизни позволят прокормить человечество. Хотя протест людей против засилья технизации жизни сегодня, как говорится, налицо. Всё больше людей предпочитают употреблять чистую продукцию, выращенную без использования удобрений и гербицидов, в том числе произведенную самими, а не кем-то. Но это только первые звоночки. И вряд ли они перерастут в ближайшее время во что-то более серьезное. Прогресс нас испортил. Многие даже отказываются от дач. Не хотят работать на приусадебных участках. Так что предложение ученых максимально приблизить сельскохозяйственное производство к природе вряд ли может быть реализовано в обозримом будущем. Но по мере ухудшения природной среды и климата, вызванного индустриальным обществом, будут меняться и взгляды людей. Это неизбежно. И чем быстрее мы поймем это, тем лучше. Отсидеться не удастся. А потому всем нам надо думать о сохранении механизма биотической регуляции в необходимых масштабах и понимать, что это задача не отдаленного будущего, а сегодняшнего дня. Для этого необходимо сохранить чистыми океаны, леса Амазонии и Сибири. В том числе для нас, жителей Кубани, и миллионов отдыхающих, которые приезжают ежегодно в наш край. Для кубанцев актуально сохранить леса края. И хорошо бы запретить в лесах любую хозяйственную деятельность. Прежде всего — заготовку древесины, которая продолжается в крае благодаря различному толкованию законов о лесопользовании. А ведь речь идет прежде всего о дубовых массивах. Если бы немцу, бельгийцу или французу сказали, что на Кубани ценнейшей дубовой мебельной древесиной топят печи, их бы хватил Кондратий.

Огромная продуктивность современной ненарушенной биоты позволяет ликвидировать значительный ущерб, нанесенный окружающей среде, за период около десяти лет.

Беречь биосферу

Последние шестьсот миллионов лет среднегодовая температура Земли не выходит за пределы плюс 10—20 градусов по Цельсию в периоды оледенений и плюс двадцати градусов в периоды потепления климата. Столь узкий диапазон температур на Земле обеспечивается биосферой. В отсутствие биосферы на Земле установится одно из двух состояний, устойчивых навсегда: или минус 90 градусов, или плюс четыреста. И то и другое несовместимо с органической жизнью. Другими словами, сохранение естественного многообразия природных компонентов — необходимое условие нашего пребывания на планете Земля.

При продолжении освоения природы и сокращения ненарушенных территорий биотический потенциал управления может быть полностью утрачен. Начнется быстрый и необратимый переход планеты в полностью не пригодное для жизни состояние. Поэтому основной экологической задачей является определение критического соотношения между площадью территорий, освоенных человеком и занятых ненарушенной биотой.

В России две третьих территории не затронуто хозяйственной деятельностью. А это значит, что в нашей стране, можно сказать, идеальное соотношение для сохранения природы и ее устойчивости, для сохранения видового разнообразия, соотношение между площадью, используемой для хозяйственной деятельности, и территорией, которая могла бы быть природоохранной. Но это только в том случае, если наше государство не отдаст ресурсы Сибири и севера Европейской части России, наши бесценные черноземы на безоглядное использование своими и западными рыночниками.

Виктор БОГДАНОВ