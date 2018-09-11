Под таким названием 11 сентября на Кубани стартует Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2018».

Главной целью конкурса «Народный участковый-2018» является повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции и формирование позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Традиционно победителя определяют сами жители, путем онлайн-голосования. Первый этап голосования состоится в период с 11 по 20 сентября 2018 года на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в разделе конкурса «Народный участковый-2018».

В голосовании принимают участие участковые уполномоченные полиции со всех районов Краснодарского края. Любой желающий может ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами участковых уполномоченных полиции и проголосовать за наиболее достойного кандидата.

Полицейские, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором отборочном туре конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа представит Кубань в финале всероссийского конкурса «Народный участковый-2018», который пройдет на официальном интернет-сайте МВД России.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю