Осенний мастер-класс

В краснодарском клубе «На Парусной» в субботу, 8 сентября, состоялся день открытых дверей.

В нем приняли участие ребята, занимающиеся творчеством в различных объединениях: «Волшебная мелодия» (руководитель — Т. Я. Матушевская), «Маска» (Н. А. Краус), «Мастерская фантазий» (Т. И. Сингур).

Педагог дополнительного образования Татьяна Сингур провела для детей интереснейший мастер-класс. Из природного материала были созданы красивейшие работы.

Получился настоящий праздник — веселый и душевный. Все его участники получили огромное удовольствие от общения и совместного творчества.