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СЮЖЕТ ДНЯ

Осенний мастер-класс

Вторник, 11 сентября 2018 08:59
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Осенний мастер-класс

В краснодарском клубе «На Парусной» в субботу, 8 сентября, состоялся день открытых дверей.

В нем приняли участие ребята, занимающиеся творчеством в различных объединениях: «Волшебная мелодия» (руководитель — Т. Я. Матушевская), «Маска» (Н. А. Краус), «Мастерская фантазий» (Т. И. Сингур).

Педагог дополнительного образования Татьяна Сингур провела для детей интереснейший мастер-класс. Из природного материала были созданы красивейшие работы.

Получился настоящий праздник — веселый и душевный. Все его участники получили огромное удовольствие от общения и совместного творчества.

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